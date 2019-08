UGT alerta de la ralentización en la creación de empleo

UGT Huesca alerta de la ralentización en la creación de empleo y apela a la reflexión. El sindicato urge a la creación de un gobierno en España que establezca políticas de creación de empleo.

En estos términos se ha expresado el máximo responsable de UGT en Huesca, Carlos Villacampa, al conocer los datos del paro del mes de julio, según los cuales el paro registrado en Aragón ha incrementado en un 1,59 por ciento respecto al mes anterior, de manera que en Aragón había al finalizar el mes de julio 60.454 parados registrados, 946 personas más que a finales de junio. Sin embargo, el paro ha bajado en Huesca en 65 personas.

Para Villacampa hay que destacar la ralentización en la creación de empleo. “Este es el dato significativo, que tiene que hacernos reflexionar” y “necesitamos un gobierno que haga políticas activas de empleo y que tome medidas”, porque “no podemos esperar a que todos los vientos internacionales vayan a favor”.

Una de las apuestas de UGT pasa por derogar la Reforma Laboral y pide prestar atención a la cobertura del desempleo. “No se habla de la cobertura que da el desempleo a los desempleados y a las desempleadas y ahora mismo no llegamos al 35 y estos desempleados no tienen protección social“ y “el tema es muy claro son parados de larga duración, que ya han agotado su prestación, o son parados que, por sus trabajos precarios, no llegan a generar desempleo”.