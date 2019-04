UAGA insiste en que el lobo es incompatible con la actividad ganadera en la comarca de Los Monegros

El sindicato agrario UAGA insiste en que el lobo es incompatible con la actividad ganadera en la comarca oscense de Los Monegros y urge al Gobierno de Aragón a que se ponga manos a la obra en este asunto.

Así lo ha apuntado en representación de este sindicato, José María Alcubierre, tras el tercer ataque de lobo en menos de dos semanas en Monegros. En concreto, este fin de semana han aparecido tres ovejas muertas en la sierra de Tardienta. En once días se han producido tres sucesos de estas características en los Monegsros, ya que el 27 de marzo apareciron muertos 10 animales entre ovejas y cabas; una semana depsués apareció muerta una oveja y este fn de semana tres animales.

Alcubierre ha insistido en que ha quedado ya demostrada la incompatibilidad del lobo con la actividad ganadera y en que un solo animal no genera biodiversidad. Ha trasladado que “el Gobierno de Aragón tiene que ponerse a trabajar en ese asunto porque las ayudas que ha creado no ayudan a nada, se está generando un trauma a los ganaderos de ovino importante y ya muchos de los ganaderos que están resultado afectados por ataques últimamente no están solicitando la ayuda al Gobierno de Aragón porque no se está ayudando a nuestro desarrollo como empresa ganadera en los Monegros”.

Por otra parte, también se ha referido a las huellas de oso que han sido vistas por un vecino a tan sólo un kilómetros de la localidad pirenaica de Hecho y ha dicho que “estamos en una situación incomprensible”. Ha argumentado que “la introducción del oso no ha sido aceptada ni por los ganaderos ni por las zonas de los valles aragoneses y nos lleva a una situación quepuede incomodar a la ganadería y agricultura y también al turismo”. En su opinión, “hay que ser concientes de que el oso ha sido reintroducido por parte de Francia de forma uinlateral y está generando un problema que veremos hasta dónde puede llegar”.