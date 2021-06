Disminución de los ingresos, aumentos de los gastos, imposibilidad para hacer frente a los gastos corrientes, llegar a fin de mes o sobrevivir con apenas 400€ mensuales, son algunas de las consecuencias derivadas del diagnóstico del cáncer que provocan pobreza y desigualdad en España.

Según un informe de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), "Pobreza, COVID y cáncer: un triple frente para los más vulnerables", esta situación de extrema vulnerabilidad afectaría a más de 130.000 pacientes en España.

Del total de personas con cáncer en situación de vulnerabilidad, el 32% se encuentra en situación de incapacidad temporal o baja médica con una disminución del 25% del salario mensual; un 12% son autónomos, al cotizar el 80% por la base mínima pueden quedarles alrededor de 400€ mensuales para hacer frente al día a día; un 11% son parados o están en situación de ERTE y el 28% restante su actividad se encuentra vinculada a la economía sumergida o fuera del mercado de trabajo regular. No hay que olvidar que los hogares se ven afectados ya que la situación de los pacientes incide en toda la familia.

En un encuentro informativo, cuatro pacientes, con sus testimonios, mostraron la otra realidad del cáncer poco conocida por la sociedad española. Cristina, Antonia, Carlota y Cristania, junto a Teresa López-Fando, coordinadora de Programas y Servicios de la AECC, pusieron de manifiesto la otra cara de la moneda del cáncer.

La pérdida de empleo, la incapacidad para hacer frente a los gastos corrientes o las nuevas necesidades que provoca el cáncer en la familia, son claros ejemplos de cómo se vive el cáncer desde la vulnerabilidad. Teresa López-Fando, señala que “es una realidad poco conocida que el cáncer provoque pobreza y desigualdad, no solo agravando la situación de vulnerabilidad en colectivos previamente vulnerables, sino empobreciendo a quien antes no estaban en esa situación”. Además, la pandemia ha agravado la situación. Así, desde diciembre del 2020, un 37% de las personas con cáncer han visto empeorada su situación económica y de ellas, un 16% ha empeorado tanto que ha tenido que realizar recortes severos, contraer deudas o solicitar ayudas económicas y todavía no se han recuperado.

La AECC ha hecho un esfuerzo por ayudar a esta parte de los pacientes con vulnerabilidad y ha incrementado un 14% los servicios de atención social de julio de 2020 a mayo de 2021, incrementándose las personas atendidas con vulnerabilidad laboral en más de un 50%, con un total de 21.000. Se da la situación de que todo el que ha acudido a la AECC a recibir atención social ha necesitado de más recursos de la organización debido a la complejidad de las situaciones personales.

Cristina Camuñas era el principal sustentador de la familia, pero, cuando le diagnosticaron cáncer, ella y su marido se encontraban en paro. “Si ya de por sí es duro tener que encajar un cáncer, sacar a tu familia adelante con 420€ mensuales se vuelve insufrible. No sabes para dónde tirar. No es lo mismo recibir esta enfermedad con una situación económica solvente a que te pille con problemas para llegar a fin de mes.”

Antonia Siquier, trabajaba de cocinera cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Le dieron la baja, pero con lo que cobraba no llegaba a fin de mes. “Tener cáncer me creó dos problemas: la enfermedad y no tener recursos. Todo se agravó y no sabía qué era más grave, si el cáncer o no poder pagar las deudas”

Carlota Alexandre, paciente de cáncer de ovario era camarera de piso con contrato fijo discontinuo cuando le diagnosticaron la enfermedad “Después de estar toda la vida trabajando, con 48 años me veo sola y perdida, sin saber si podré volver a trabajar. La Asociación me ayuda con comida, con dinero para la hipoteca y en la búsqueda de empleo, pero sería bueno contar con algún tipo de ayuda y seguimiento a nivel institucional”

Cristania Campos, hija de una persona con cáncer, perdió su trabajo por las ausencias al tener que cuidar a su madre. “A los 6 meses agoté el paro y nos quedamos sin recursos en la familia. Las cremas, la necesidad de tener material de ayuda para la movilidad, y otros medicamentos que la seguridad social no cubre fueron cubiertos por la Asociación, así como alimentos. Mi madre falleció y yo actualmente aún no he podido volver a trabajar”

Una cuestación para paliar las desigualdades. Huesca sale a la calle.

La AECC en Huesca sale a la calle el 22 de junio para dar servicio a familias vulnerables con cáncer. Para ellas, la organización pone a su disposición profesionales que ayudarán a las familias durante todo el proceso de la enfermedad ajustándose a sus necesidades con unos servicios que van desde ayudas económicas, asistencia jurídico-laboral, pisos y residencias, préstamo de material ortoprotésico o atención a la vulnerabilidad.

Además, de 2018 a 2021, la AECC ha incrementado un 73% en ayudas económicas, un 57% en la gestión de alojamiento o un 38% más en préstamo de productos de apoyo.

El 22 de junio, la AECC en Huesca saldrá a la calle con casi 20 mesas distribuidas por varios puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde. Más de 70 voluntarios estarán recorriendo el centro de la ciudad con las características huchas, así como en la entrada de supermercados. Además, también se puede contribuir de manera digital a través de https://bit.ly/32oSftT

Un Acuerdo Contra el Cáncer que una a toda la sociedad

La AECC pide que toda la sociedad española se una a este acuerdo para que se pueda garantizar el derecho a que toda población en edad de riesgo pueda acceder a los programas de cribado de cáncer independientemente de su lugar de residencia. El objetivo último es acabar con la inequidad que provoca la desigual implantación de estos programas de cribado y que todas las personas tengan las mismas oportunidades de enfrentarse al cáncer.

