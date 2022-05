Trabajadores del Ayuntamiento de Huesca critican su situacion laboral por el desfile de las fuerzas armadas

En relación a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Huesca, las Secciones Sindicales de CCOO, CGT, UGT y CSIF manifestan su disconformidad con algunas cuestiones al margen de postularse ni a favor ni en contra de dichos actos, sino que ponen de manifiesto los "dislates del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca y reivindicar unos servicios públicos acordes a una capital de provincia"

En el comunicado explican que " nos vemos obligados a describir las consecuencias que este evento va a tener sobre los trabajadores municipales. Los policías locales del Ayuntamiento de Huesca tendrán que “doblar turnos” durante la semana del 23 al 28 para que los actos se puedan celebrar. Se llegarán a realizar jornadas maratonianas de hasta 16 horas de trabajo. Concretamente el día 28, será necesario, que aun a pesar de haber cubierto los días anteriores con algunos “dobles turnos”, ese sábado 28, tenga que trabajar la totalidad de la plantilla disponible.

En la nota de las secciones sindicales añaden que "los policías son profesionales, pero todo tiene un límite. A la suma de las restricciones en los permisos o asuntos particulares durante el año, hemos de sumar algo que no es aceptable, es que este equipo de gobierno nos trate como una policía de pueblo cuando le interesa, unificando los puestos de trabajo en la RPT, como si toda una capital de provincia no debiera disponer de unidades especializadas que den un mejor servicio a los ciudadanos, o que seamos prácticamente el único municipio de los 44 que tienen Policía Local en Aragón, que no está plenamente reclasificado a nivel retributivo, lo que es absolutamente vergonzoso, teniendo en cuenta lo poco que le tembló el pulso a la hora de subirse el sueldo los concejales y el Sr. Luis Felipe al inicio de la legislatura, y sin olvidar que han obtenido un remanente de más de 5 millones de euros, fruto de la incapacidad 2 para ejecutar el presupuesto municipal y de infrapresupuestar partidas como la de vestuario, que debería ser de 50.000 € y son de 13.000€. Pero claro, bien vendrá ese dinero para hacer esas bonitas obras durante el próximo año electoral".

"Apesar de saber que la plantilla de la Policía Local tiene una carencia de más de 25 policías, no ha tenido ningún pudor en poner al límite de lo viable a sus integrantes, una vez más, ofreciendo nuestra ciudad para albergar un acto de tal magnitud como el Dia de las Fuerzas Armadas, lo cual podría ser cuanto menos, cuestionable.

Caso parecido es el de los bomberos, que también tendrán que poner al mal tiempo buena cara, doblando el personal de servicio el día 28, a pesar de haber sufrido expedientes disciplinarios entre sus integrantes, por reclamar la mejora de su servicio, ante la pésima gestión de este equipo de gobierno, que solo le escribe la pluma para firmar expedientes.

Durante las últimas semanas, el personal administrativo, Servicios Generales, Medio Ambiente o Turismo del Ayuntamiento de Huesca, han visto aumentada su carga de trabajo a pesar de las acuciantes necesidades de personal, lo que hace que la situación sea cada vez más insostenible a nivel de salud laboral.

Algunos de estos trabajadores sufren la represión por pedir que se cumpla la ley, mediante la apertura de expedientes disciplinarios, poniendo de manifiesto la torpe política de personal. En conclusión, un equipo de gobierno “socialista”, que mantiene una alta conflictividad con sus trabajadores como es público y notorio, que tiene a sus policías y bomberos sin reclasificar retributivamente, pero que sí se atreve a pedirles que arrimen el hombro cuando les hace falta para hacerse la foto.

Todos los trabajadores municipales reclaman a gritos una nueva valoración de puestos de trabajo, ya que la actual data de hace más de 15 años y están completamente obsoleta. 170 solicitudes yacen sobre la mesa del Sr. Luis Felipe, sin respuesta alguna."