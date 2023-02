Trabajadores y Ayuntamiento inician mañana un proceso de negociación

Representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca y el área de personal del consistorio oscense inician mañana, viernes 10 de febrero, un proceso de negociación para acercar posturas respecto a la transformación del complemento de antigüedad y su repercusión salarial.

De ello ha informado el portavoz de CGT, Mario Gonzalvo, quien ha indicado que mañana a las 12,00 horas, se llevará a cabo la primera mesa de trabajo de un proceso de negociación que pretende solucionar un asunto por el que los trabajadores han iniciado hoy mismo un calendario de movilizaciones. “Mañana en la mesa de trabajo abordaremos este tema y veremos si el Ayuntamiento cambia de actitud y aceptan algunas de las muchas propuestas que les hemos hecho”. Ha añadido que “el Ayuntamiento está vendiendo en prensa que no le queda más remedio, que le obliga a ello la Cámara de Cuentas y no es cierto, porque llevamos un año y medio haciéndole propuestas, ninguna les ha parecido bien, ellos no proponen nada y esperan que las cosas caigan por su propio peso y no lo vamos a aceptar”.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Huesca han iniciado este jueves un calendario de movilizaciones por el recorte salarial que supone la transformación del complemento de antigüedad en un complemento personal absorbible.Esta medida afecta a unos 300 empleados municipales, los de salarios más bajos, que dejarán de percibir entre 70 y 80 euros al mes, según ha señalado el portavoz de CGT. El complemento de antigüedad llevaba paralizado un año y medio porque era necesaria una regularización y los sindicatos del Ayuntamiento presentaron varias propuestas que no fueron admitidas.

Gonzalvo ha señalado que “esta mañana, la plantilla municipal nos hemos concentrado y ha salido fenomenal, porque todo el mundo ha comprendido la importancia de estas concentraciones, ha habido más de 200 trabajadores que han respondido a nuestra convocatoria”.

La segunda movilización tendrá lugar el 21 de febrero. También se han convocado dos paros de dos horas los días 7 y 21 de marzo y una huelga para el 20 de abril.