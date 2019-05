Un total de 50 pacientes se beneficiarán cada año de la RIO en San Jorge

Un total de 50 pacientes se beneficiarán cada año del programa de Radioterapia Interoperatoria que ha comenzado a aplicarse en el Hospital San Jorge de Huesca. El centro hospitalario de la capital altoaragonesa aplicó ayer, por primera vez, la Radioterapia Intraoperatoria a una mujer afectada por cáncer de mama.

Esto supone que en la misma sesión quirúrgica en la que a la mujer se le extrae el tumor, se le administra la radioterapia, evitando que la paciente tenga que regresar después a someterse a sesiones en el acelerador. Así lo ha confrimado el jefe de Cirugía del Hospital San Jorge, Fernado Sarvisé, que ha dicho que “se trata de acercar las últimas tecnologías a la población y para el hospital supone dotarlo de un servicio más”. Además,. Ha señalado que “para la mujer es muy práctico”, porque “en los casos en los que se puede aplicar la Radioterapia Interoperatoria, la paciente sale del quirófano con prácticamente todo hecho y evita que tenga que desplazarse entre 20 y 25 días a Zaragoza para realizar su tratamiento radioterápico con el acelerador”.

La radioterapia es un tratamiento cada vez más demandado. Sólo en el Hospital San Jorge se prevé atender a 50 pacientes cada año, aunque los especialistas advierten de que no se puede aplicar a todas las mujeres. Sarvisé ha explicado que “no es aplicable a todas las mujeres, ya que no sirve para cualquier tipo de cáncer de mama, hay que cumplir unas normas específicas, como que tiene que ser tumores no mayores de 3 centímetros, hormonodependientes y post menopáusica”.