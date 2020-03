No a la subida de la ratio en Infantil

Los sindicatos rechazan la decisión del departamento de Educación del Gobierno de Aragón de subir la ratio en Infantil, en localidades oscenses como Huesca y Fraga. La administración educativa ha planteado, en la última comisión de Garantías, que en los colegios de estas ciudades la ratio de los alumnos de Infantil suba de los 20+2 de este año hasta los 22+1 del próximo curso.

Una propuesta que no ha sentado bien a los sindicatos de Educación, según ha trasladado Eva Latorre, representante de CGT Huesca, que ha señalado que “salimos todos enfadados y disgustados”, porque “llevamos tiempo trabajando en una escolarización equilibrada para toda la ciudad y que se vayan ajustando las plazas a las necesidades y esto ha sido un golpe a ese trabajo que llevamos realizando en las comisiones de garantías de años anteriores”.

La administración fundamenta esa subida de ratio en el aumento de población infantil por la reapertura del cuartel, pero los sindicatos creen que no existen análisis reales al respecto, según ha apuntado Blanca García, de CSIF. “Uno de los argumentos es que se va a producir un aumento de población por la reapertura del cuartel Sancho Ramírez”, pero “pensamos que sólo son expectativas, no hay datos reales y por lo tanto no se puede argumentar como un motivo de peso para tomar esa decisión”.

Desde UGT, su representante sindical Patricia Abardía, ha criticado las consecuencias que esta medida tendrá tanto para profesores como alumnos. En este sentido ha manifestado que “esta decisión repercute en la calidad, ya que a más alumnado la situación personalizada con cada alumno se va perdiendo”.

Raquel Guirado, de CCOO, y Pepa Sanchez de HUSTE creen que no es una decisión coherente y hablan también de consecuencias a largo plazo. Además, insisten en que es “un paso atrás”.