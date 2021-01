Stocks agotados de bicicletas en fábricas y tiendas que provoca la pérdida de ventas también en Huesca

Las tiendas especializadas de bicicletas siguen notando la creciente demanda de bicis que, especialmente, el año pasado supuso un incremento de la demanda que no han pododido abastecer. Stocks agotados tanto en fábrica como los proveedores que ha provocado la pérdida de ventas en estos establecimientos.

La crisis sanitaria provocaba el año pasado, aunque todavía continúa, un incremento de la demanda de practicar deporte al aire libre. La bicicleta ha sido la estrella y provocó un incremento de demanda que las tiendas en Huesca, una vez agotado el stock han tenido dificultades para poder abastecer a los clientes porque estaba agotado en fábrica. Un momento desagradable para las tiendas. Miguel Ramón Cored, de bicis Cored apunta que " fuimos agotando los stocks d elas tiendas y cuando quisimos abastecernos de más bicis vimos que se habían agotado. Los proveedores agotan las bicis, las fábricas agotan las bicis, las fábricas se cierran y llega un momento en el que no tene,mos las bicis que nos gustaría tener para abastecer a la demanda y a los clientos. Estamos en un momento que no es agradable porque se pierden ventas o se dejan sin atender algunas de ellas"

Se trata de una situación poco agradable para estos profesionales porque se pierden ventas y futuros servicios. Además, la compra por Internet tampoco está beneficiando a estos establecimientos

La pandemia y la necesidad de practicar deporte, mejor al aire lbre, ha fomentado el uso de la bicicleta en todas las edades y para todos los perfiles desde familias completas hasta personas mayores o deportistas

Un perfil al que hay que sumar los deportistas acostumbrados a otros deportes en gimnasios que también ahora están interesados en esta práctica deportiva