El PP sostiene que Huesca avanza sin rumbo en manos del PSOE, que “está al servicio de Lambán y que a Lambán Huesca no le interesa”. Así lo ha apuntado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Gema Allué, quien ha hecho balance del mandato del PSOE en el Consistorio de Huesca, gobernado por Luis Felipe.

Allué ha criticado el “análisis triunfalista” que ha realizado el alcalde de Huesca sobre su gestión. Un caso de “triunfalismo” que se debe, ha dicho, “o bien a que Luis Felipe ignora la realidad de la ciudad o a que se rodea de aduladores”.

El PP cree que la estabilidad de la que habla el alcalde es la “estabilidad de lo inmóvil” y que “se escuda en una pandemia” ante su lista de fracasos. Así, Allué ha manifestado que “la lista de fiascos va desde su obsesiva negación a la peatonalización del centro hasta proyectos tan absurdos como un pump trunck que los usuarios han definido com jugar al fútbol en eun campo triangular y además no homologado”.

Entre otras cuestiones, Allué ha lamentado que las inversiones de Amazon no han cumpliado las expectativas; que no se ha gestionado el problema del Seminario, que el Círculo Católico sigue cerrado, que Huesca no tiene un proyecto de turismo, que la atracción de empresas es nula, que se ha vendido suelo a promotores privados, que se han perdido fondos europeoes y que no se ha promociado Huesca a ningua agencia espacial. Todos ellos, ha dicho son “ejemplos del sello de su mandato”.

Frente a ello, el PP ha resaltado el potencial de la ciudad. “Tenemos las condiciones para ser un referente por nuestra situación geográfica, por nuestra oferta gastronómica, por nuestro talento, por nuestros emprendedores y por el gran atractivo que nuestro territorio ofrece, pero no acabamos de aprovechar la favorable circunstancia”.

CARRIL BICI

Por otra parte, el PP solicita al Ayuntamiento una copia de todos los informes de Policía Local y de diferentes áreas municipales, previos a la puesta en marcha del carril bici. Asimismo, el PP pide saber quién es el autor del diseño del carril bici y bajo qué criterios se realizó y, en caso de no existir tales informes, piden su redacción inmediata, para anlizar las consecuencias en materia de tráfico y de seguridad.

De ello ha dado cuenta la portavoz municipal del PP en el Consistorio oscense, Gema Allué, quien ha lamentado que el Ayuntamiento se reuna con los vecinos para informarles cuando ha visto su fuerte contestación social a la implantación de este carril bici.

Representantes municipales inician esta tarde una serie de charlas con los vacinos para informarles del Plan de Movilidad, que contiene la implantación de un nuevo carril bici. La primera reunión tendrá lugar este lunes a las 19,00 horas en el barrio de Santiago. En este punto, Allué ha pedido que sea el propio alcalde el que de las explicaciones a los vecinos en estas reuniones que comienzan esta misma tarde. “Intimidado por las críticas vecinales, el PSOE ha convocado reuniones informativas en los barrios especialmente afectados y según esas convocatorias, los vecinos serán atendidos por responsables municipales” y frente a ello “reclamamos que sea el propio alcalde quien asuma personalmente esas explicaciones sin delegar en ningún concejal o jefe de servicio”.

Por otra parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado que en el primer mes de su mandato al frente del Consistorio, si gana las elecciones municipales, convocará a los colectivos afectados para realizar un estudio del carril bici y tomar las decisiones pertinentes, incluida su modificación si es necesario. “En el primer mes de mi mandato convocaremos a todos los colectivos implicados para estudiar desde el punto de vista técnico y jurídico el mejor diseño de carril bici para Huesca y se hará lo necesario para que sea una solución y no un problema”.

Orduna ha informado de la gran cantidad de mesajes recibidos por parte de los vecinos de Huesca al wasap que esta formación política ha habilitado recientemente para recoger las qujeas y sugerencias de los vecinos.