En este vídeo, la patronal aragonesa de centros de educación infantil explican que el 13 de marzo desde el departamento del gobierno de Aragón se establecía la suspensión de la actividad y el cierre de sus centros.

El mensaje continúa "Eximiendo a los equipos docentes de asistir a ellos sin ningún tipo de orientación o medida para poder continuar con nuestra labor docente como se ha hecho en el resto de etapas educativas. Al tremendo dolor emocional de ver a nuestros centros, a nuestro proyecto de vida vacíos, se une el daño económico de vernos tambalear mientras en televisión Facua, Ocu, nos señalaran constantemente con establecimientos como gimnasios y similares que pertenecen al sector servicios, donde se factura por servicio prestado mensual o incluso semanal".

Nuestros centros, continúan " no pertenecen al sector servicios si no al sistema nacional de educación al igual que el resto de centros educativos que cubren otras etapas. Cuando este mal sueño acabe como somos necesarios y aunque somos conscientes que la absoluta prioridad en estos momentos es la crisis sanitaria necesitamos hacer saber a la Consejería de Educación que si quieren que volvamos a abrir de nuevo nuestras puertas necesitamos de su ayuda como centros que formamos parte de su red educativa que nos tienen que ayudar y que es urgente, que necesitamos de ellos para afrontar esta crisis, son casi 12000 alumnos de esta etapa educativa de 0 a 3 años, mas de 5000 niños en la enseñanza privada. En Aragón hay 318 centros 113 son privado y en ellos hay mas de 1000 trabajadoras siendo casi el cien por cien mujeres y excepto los autónomos que dirigen estos centros el resto esta en situación de erte, no pedimos tanto, pedimos a medios de comunicación, a políticos y a la opinión publica el reconocimiento institucional de nuestra labor docente como cenetros educativos que cumplen con rigor la normativa vigente y que somos el primer eslabón del sistema educativo. No somos guarderías.

Nuestra situación económica no se verá compensada con una demora de pagos, no podemos acoger a un mayor número de niños, no podemos reducir nuestro equipo educativo a la mitad porque siempre hemos cumplido con cada punto que exige la normativa vigente y ahora mismo no pedimos cambiar, lo que pedimos son reconocimientos y ayudas directas extraordinarias a los centros autorizados por la administración por favor, lo pedimos para evitar el cierre y mientras se podría considerar el cierre de los centros que no tienen autorización pues al final serán los únicos supervivientes una vez finalice el estado de alarma, ¿y por qué?, porque tienen diferente proporción de ingresos y gastos porque no se acogen a la normativa que exige educación ya que no tienen supervisión alguna.

Por favor, que son nuestras familias, que son nuestros centros, que son un montón de pequeñajos y pequeñajas que dependen de nosotros para que podamos seguir educándolos, para que nuestras puertas sigan abiertas. Nos estamos jugando todo, somo pequeños autónomos y lo que no queremos es ver como nuestros sueños y nuestras vidas se va a pique y cada vez por desgracia lo vemos mas cerca"