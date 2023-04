Sindicatos y patronal se reunirán el martes para abordar la situación de las trabajadoras de la limpieza

Sindicatos y patronal se reunirán el próximo martes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para tratar de acercar posturas entorno al conflicto laboral por el que continúa la huelga indefinida por parte de las trabajadoras de la limpieza de edificios de Huesca.

La huelga comenzó el pasado mes de enero, se paró durante unos días y a mitad del mes de marzo se retomó, ante la falta de acuerdo. La reivindicación de este sector pasa por mejorar un convenio colectivo, que está bloqueado desde 2007, que epuipare el salario base de las empleadas del sector al Salario Mínimo Interprofesional.

Esteban Lauroba es representante sindical y miembro de la mesa negociadora y ha manifestado que “la cuestión está básicamente en el mismo punto, con las asociaciones empresariales quejándose de que las subidas del salario mínimo interprofesional han constituido el convenio colectivo y que las trabajadoras tienen que enteder que no puede haber un convenio colectivo que se sitúe en los márgenes del salario mínimo interprofesional” y “básicamente lo que hacen es dar muy poco valor añadido al trabajo de sus empleadas y al trabajo que la empresas generan para la sociedad”.

Lauroba ha apuntado que ha pasado mucho tiempo y esto además de repercutir en el bolsillo de las trabajadoras, también lo hace en su ánimo. “El ánimo no está bien y es que los trabajadores cuando nos vemnos en la necesidad de utilizar el último instrumento en defensa de nuestros intereses que es la huelga y que este tampoco da frutos inmediatos, el desánimo y el malestar cunde”. Ha añadido que “por fortuna, las trabajadoras son bastante inteligentes y focalizan el problema no tanto en quienes tenemos que defender sus intereses, sino en quienes no los quieren atender”.