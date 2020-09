El sindicato FSIE de enseñanza concertada demanda igualdad con la escuela pública en las medidas adoptadas

Desde el sindicato de trabajadores de la escuela concertada demandan mayor apoyo de la administración. El secretario general del sindicato en Huesca, Angel Morán apunta que han vivido el inicio del curso con incertidumbre. En los primero días faltaron EPIS en algún centro o llegaron justo al comienzo del curso generando una situación preocupante.

De otro lado, Morán argumenta que si en la educación pública se habla de desdobles para no superar la ratio de 22 alumnos, no se ha tenido en cuenta a la concertada. Morán explica que "si se hacen desdoble, la realidad es que en este momento no se ha tenido en cuenta la escuela concertada. Y es un número muy importante". Morán insiste en que "nuestra duda es si es tan buena la medida para asegurar la distancia de metro y medio para una familia que elige un centro público, por qué eso no es una situación que tenga que fomentarse por parte de la administración para otra familia que esté en un centro concertado". El secretario general de FISIE insiste en que "no lo podemos entender, porque lo contrario sería multiplicar el riesgo de contagio en otros centros a sabiendas de que no se hace. De verdad que no lo podemos entender".

De echo, Morán advierte que el 93,75% de las aulas supera la ratio de 22 alumnos. En concreto, Angel Morán explica que "en 45 aulas de concertada supena los 22 alumnos"

En términos generales denuncian la incertidumbre y preocupación en este atípico curso escolar y argumentan que las medidas que se tomen en favor de unos niños en las aulas deberían extenderse al resto de población escolar en idéntica situación.