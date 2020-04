El sindicato FSIE apuesta por reforzar las plantillas docentes el próximo curso y la no actividad este julio

El sindicato FSIE de enseñanza concertada de Huesca no considera que sea positivo programar actividades de refuerzo escolar en el mes de julio y ademas apunta a la necesidad de reforzar la plantilla de profesores para el proximo curso

La situación excepcional que se vive en la educación repercute en alumnos y profesores. Desde el sindicato de enseñanza concertada FSIE argumentan la necesidad de que el mes de julio se destine a la preparación del próximo curso ya que será buena parte de refuerzo de materias no vistas en este curso. El Pte del sindicato educativo en Huesca, Angel Moran insiste en que no es positivo que se programen actividades para los alumnos y además la necesidad de ampliar plantilla para el próximo. Lo que tenemos que hacer, entre otras cosasm, ha dicho Morán es "programar el curso 20-21. Va a ser un curso totalmente atípico en donde va a haber que intenta en los trece meses, los tres que hemos perdidio y los diez de año que viene, dar todos los contenidos. Por lo tanto, para nosotros es imprescindible que ese trabajo se vaya realizando de una forma ordenada y es imprescindindible también que las plantillas docentes se aumenten en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En este momento la situación de evaluación es complicada. Aunque o se habla de aprobado general, la nota real de los alumnos no tendrá el mismo valor que otros años. La realidad será en el próximo curso

Para el próximo curso se tendrán que adaptar los contenidos. Por eso los profesores deben preparar el siguiente curso 20-21 de una manera diferente.

En este momento hay alumnos con problemas no sólo por la brecha digital sino porque aquellos con necesidades especiales que no tienen dificultades al no tener la educación presencial.