Silvia Mellado, ex concejala de servicios sociales de Huesca,líder nacional de Verdes Equo

La que fuera concejala de servicios sociales del Ayuntamiento de Huesca en el mandato anterior, Silvia Mellado, ha sido elegida coportavoz de Verdes Equo, en la VI Asamblea Federal del partido verde, celebrada el pasado fin de semana en Madrid. Silvia Mellado, que sustituye en el cargo a la diputada en el Congreso Inés Sabanés, y el ex eurodiputado Florent Marcellesi, compartirán la portavocía y dirección en esta nueva etapa, en la que el partido verde quiere consolidar su marca y ampliar su espacio político, adaptando a la realidad española las recetas de éxito del Partido Verde Europeo. En este contexto, Mellado ha explicado que: “Mi objetivo es fortalecer el espacio verde desde lo local. Acercar las propuestas a cada persona. Hacer política verde de cercanía desde Verdes Equo Aragón a todos los territorios de España". Verdes Equo ha renovado su directiva nacional e inicia el ciclo electoral con el convencimiento de ser la fuerza política decisiva en este nuevo periodo aportando soluciones a los grandes retos del siglo XXI, como el uso de los recursos naturales y energéticos, el derecho al tiempo y la transición ecológica, a los que las fuerzas tradicionales no terminan de dar respuestas y las que dan son insuficientes ”Los y las verdes siempre hemos sido necesarios y ahora lo somos más que nunca, porque la crisis climática avanza y no hay tiempo. Frente a la política de los que arrasan con todo y pretenden dividir a la ciudadanía, nosotros venimos a defender la vida, la política del respeto y hacer la revolución de las pequeñas cosas. Somos el espacio político que más tenemos que decir en España y en Europa y por eso necesitamos seguir trabajando para llevar nuestras propuestas a las instituciones. ”, concluye Mellado.