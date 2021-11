Siguen las movilizaciones para que el tren lllegue a Lérida

Satisfacción en los municipios de la comarca de Los Monegros y de la parte oriental de la provincia de Huesca en los que paran los trenes regionales, después de que el Gobierno de Aragón anunciase ayer que asumirá el coste de la línea Zaragoza-Binéfar, aunque no llegará a Lérida.

Aragón seguirá sufragando a partir del 28 de noviembre el primer regional de la mañana que sale a las 6,10 horas de Zaragoza y llega a Binéfar a las 7,51 horas y su vuelta por la tarde, con salida a las 15,47 horas de Binéfar y llega a Zaragoza a las 17,30 horas, así como el servicio de los domingos que sale de la capital aragonesa a las 20,21 horas. De esta forma, lo anunciaba en las Cortes de Aragón, el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.

Sin embargo, el tren no llegará como ahora hasta Lérida, algo que van a seguir reclamando desde la Plataforma Aragón no pierdas tu tren. El portavoz de la plataforma en Monegros, Raul Rivarés, ha apuntado que “hay que recordar a la consejería de Vertebración del Gobierno de Aragón que el tren tiene que llegar y salir de Lérida y este servicio no sé si lo tiene que pagar Madrid o el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Ctaluña, y no sé hasta qué punto, pero la zona oriental debe estar conectada con Lérida”.

La plataforma que lleva meses concentrándose para recuperar los servicios ferroviarios de antes de la pandemia celebra la decisión de la DGA, pero apunta que van a seguir concentrándose para lograr que los trenes lleguen a Lérida. De hecho, este domingo hay concentraciones previstas en las estaciones de Binéfar, Monzón, Grañén, Sariñena y Tardienta.

Asimismo, Rivarés reclama a Renfe y al Ministerio de Transportes que recuperen también el servicio que circulaba de Zaragoza a Lérida en horario de mediodía. “Sería muy bueno que Renfe y el Ministerio de Transportes pusieran el tren que iba de Zaragoza a Lérida”. Por otro lado, Rivarés ha vuelto a pedir al Defensor del Pueblo que reabra el expediente para que el territorio recupere el 100 por cien de los trenes que había antes del estado de alarma.

Asimismo, y tras la buena disposición mostrada por el Gobierno de Aragón, cree que es el momento de reunirse en breve con la delegada del Gobierno Rosa Serrano para que dé explicaciones sobre las intenciones a corto plazo que tiene Renfe