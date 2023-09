Seguridad Ciudadana sostiene que el acuerdo sobre la Policía es el principio de un proceso abierto

La responsable del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huesca, Gemma Allué, sostiene que el acuerdo alcanzado con la plantilla de la Policía Local es el principio de un proceso abierto de negociación que se culminará en la Mesa de Negociación, convocada para el 27 de septiembre.

El objetivo es “seguir trabajando y dar firmeza al acuerdo alcanzado con la plantilla de la Policía Local para la realización de servicios extraordinarios”. Así lo ha indicado Gemma Allué, en respuesta a las críticas vertidas por el PSOE en relación a este acuerdo, del que asegura que es nulo de pleno derecho.

El PSOE ha pedido responsabilidades por la firma de “un acuerdo nulo de pleno derecho” en materia de personal referente a la Policía Local de Huesca. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha informado de que el pasado día 21 de julio, los sindicatos CSIF y CSL, dos de los cinco con representación en la Mesa de Negociación, firmaron con el Ayuntamiento de Huesca un acuerdo en materia de personal referido a la Policía Local, que según los informes jurídicos y técnicos, solicitados posteriormente por los socialistas ha resultado “nulo de pleno derecho”. El viceportavoz del PSOE en el Consistorio oscense, José María Romance, ha explicado que “el acuerdo es ilegal” por dos razones. Por un lado, porque “los firmantes por parte del Ayuntamiento no tienen capacidad de firma” y en segundo lugar porque la firma de este acuerdo no siguió el procedimiento pertinente y no llegó a la Mesa General de Negociación. Así, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha firmado un decreto anulando este acuerdo. Algo que el PSOE agradece, pero considera que no es suficiente y pide responsabilidades.

Allué ha manifestado que “el acuerdo llegado con los sindicatos de la Policía Local y la jefatura no es otro que dar solución a un problema grave y heredado del PSOE de ineficacia en la organización de la plantilla de la Policía Local”. Ha añadido que “sin este acuerdo no sería posible organizar con garantías la necesidad de dotación policial tanto en la jornada de elecciones generales del 23 de julio ni en las fiestas de San Lorenzo”.

Allué ha continuado afirmando que “son cuestiones importantes manifestadas por este equipo de gobierno que el PSOE no fue capaz de abordar ni de solucionar”.