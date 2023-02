Segunda charla informativa sobre el carril bici con los vecinos del barrio de San José

El Ayuntamiento de Huesca ofrecerá este martes la segunda charla informativa sobre el carril bici a los vecinos del barrio de San José, después de informar en la jornada de ayer a los vecinos del barrio de Santiago. Dos de los barrios afectados por la implantación del nuevo carril bici, junto al de María Auxiliadora, cuyos vecinos se reunirán con el Consisrrio mañana miércoles.

Las críticas de los vecinos han obligado al Consistorio oscense a convocar reuniones en estos barrios para explicar la ampliación del carril bici, que ha supuesto la pérdida de plazas de aparcamiento en los tres barrios.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha manifestado que “hay que dar las explicaciones a los vecinos y hay vecinos que no entienden o no comparten el carril bici y por lo tanto son críticos con esa propuesta y es que los temas de movilidad generan críticas, no son temas cómodos”, pero “el Ayuntamiento acude a estos encuentros con el ánimo de aclarar”.

Las resposnables municipales del área de Urbanismo, María Rodrigo y Seguridad Ciudadana y Movilidad, Ana Loriente, junto a la intendente de la Policía Local, Beatriz Rivas, se reunieron con los vecinos del barrio de Santiago, quienes pidieron a las representantes municipales que se repensase el diseño del carril bici, pero el cumplimiento de los plazos de ejecución que marca la Unión Euroepa, que financia esta obra al 80 por ciento lo impide.

La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, ha defendido que es necesaria la implantación de esos nuevos tramos para que Huesca vaya adaptando su movilidad a la normativa europea y cree que era necesario reordenar el tráfico en la ciudad. “Nos va a situar a un nivel de ciudad europea y además por las características de Huesca es una ciudad que se presta nucho a este tipo de proyectos”. A ello ha añadido que “hay un número importante de bicicletas, patinetes y ciclos y el hecho de crear este carril bici también va a permitir el que vayan ordenados y no generen ciertas molestias”.

De esta forma, sostiene que con esta actuación se garantiza la convivencia de ciclistas, patinetes, vehículos a motor y peatones

Respecto a la implantación de carriles bicis en zonas con el tráfico pacificado, la concejala de Urbanismo ha insistido en que la segregación del carril bici del resto del tráfico, peatonal y rodado es una de los criterios exigidos por Europa. “Esta hecho con unos criterios técnicos muy definidos por Europa y una de las condiciones para hacer este carril bici es que esté segregado, por seguridad, tanto de la parte peatonal como de la parte rodada, son recomendaciones que vienen dadas por Europa”.

Otra de las exigencias que recogen los criterios europeos se refiere a la interconexión de los carriles bici para garantizar la circulación en bici por las partes centrales de la ciudad y no sólo por la periferia.