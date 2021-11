El sector de transporte de viajeros por carretera busca la dignificación de los trabajadores a tiempo parcial

El sector de transporte de viajeros por carretera en Huesca condiciona el acuerdo del convenio a la dignificación del colectivo de trabajadores a tiempo parcial. Así lo ha indicado el secretario del sector de carreteras, urbanos y logística de UGT Aragón, Eugenio Novella, quien ha informado de que se ha desestimado el preacuerdo del convenio por no haber sido atendida la reclamación del sector en cuanto a los trabajadores a tiempo parcial.

Novella ha dicho que “los trabajadores a tiempo parcial, que tienen contratos del cincuenta por ciento de la jornada, del sesenta o setenta, dedican muchas horas, como ocho, nueve, diez o más y les computan sólo las horas que tienen contratadas, que en muchos casos son cuatro horas” y “eso es lo que pensamos que no puede ser, no pueden ni conciliar su vida familiar y hay que dignificar a este colectivo”.

El preacuerdo alcanzado por la comisión negociadora del convenio colectivo del sector de transporte de viajeros por carretera de Huesca y la Federación de empresas de Transporte de Huesca ha sido desestimado en la asamblea de trabajadores celebrada en Huesca, por el 60 por ciento de los votos de las plantillas. Por lo tanto, se mantienen los paros parciales previstos para los días 3, 4, 6 y 8 de diciembre.

Novella ha explicado que el resto de cuestiones del precauerdo hubieran sido aceptadas. Así, ha dicho que “en los demás aspectos, el preacuerdo no es la paneca, pero más o menos cubre expectativas porque recoge cosas que pedíamos como fines de semana de descanso completos, la regulación de la jornada o un día más de vacaciones, entre otros”.

La vigencia del convenio finalizó el 31 de diciembre de 2019 y las negociaciones para acordar un nuevo convenio colectivo no han frutificado. El sector está dispuesto a llegar a un acuerdo siempre y cuando se tenga en cuenta a los trabajadores a tiempo parcial. “Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero hay que entender que no a cualquier precio y que lo que se quiere es dignificar a estos trabajadores, si así fuera creo que no habría ningún problema en llegar a un precauerdo y en suspender los paros”.

El sector concentra en la provincia a cerca de 600 trabajadores, pertenecientes a una docena de empresas.