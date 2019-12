Sector primario: de la preocupación al miedo

La organización agraria ASAJA ha pasado, en el transcurso del año 2019, de la preocupación al miedo respecto al futuro del sector primario. Así lo ha indicado el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, al hacer el balance agrícola y ganadero del año 2019, en el que ha hecho hicapié en la producción y en los precios.

Luna ha lamentado que no se cuenta con las mismas herramientas que los competidores y que no se puede influir en el precio final del producto. Así, ha concretado que “hemos pasado el año y la sensación en estos momentos es de miedo”, porque “no estamos compitiendo con las mismas herramientas que nuestros competidores en el mercado globalizado” y “no podemos influir en el precio final de nuestro producto y tenemos limitada la producción”, por lo tanto “el rendimiento es negativo”.

Asaja Huesca asegura que los precios están estancados y así no se puede conseguir rendimiento económico. “Entendemos que existe un estancamiento en los precios en 30 años, no sólo en el año 2019, y con las producciones que tenemos, está haciendo que tenemos el umbral de no conseguir el rendimiento econòmico positivo en la gran parte de las explotaciones agracias aún con buena producción”.

En esta situación de preocupación y miedo, Asaja anuncia movilizaciones a nivel nacional, que deben ser cocretadas en un calendario que permita llegar a la opinión pública para que conozca la realidad de este sector. Una situación que se agrava con “una normativa desligada de la producción” y con “una burocracia que agobia”.

El balance agrícola y ganadero del año 2019 refleja una disminución de un 28 por ciento en la cosecha del cereal en la provincia de Huesca, siendo esta de 771.000 toneladas.El scetor de la fruta acusa “la gran presión de los precios a la baja que imponen las cadenas de distribución”, según el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, que ha apuntado que el sector de la fruta en Huesca está “altamente profesionalizado” y se está “arruinando” por “la inoperancia de la administración pública”.

Ha añadido que “la distribución paga cuándo, cómo y lo que quiere” y “este es un problema muy gordo para un sector que las administraciones públicas no han sabido regular” y “es un sector que está arruinado en la provincia de Huesca”.

Las condiciones climáticas no han favorecido a los pastos para la ganadería extensiva, que además se ha encontrado con el problema de los ataques del oso y el lobo.

Por otra parte, según el balance, la campaña de la PAC 2019 no ha sido tan problemática como la del año pasado, si bien se han repetido algunas incidencias de la campaña anterior.