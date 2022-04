El sector de las gasolineras habla de la situación "caótica" que está viviendo

El presidente de la Asociación Provincial Empresarial de Estaciones de Servicios de Huesca, Antonio Gallinad, ha trasladado la situación “caótica” que está viviendo el sector ante la entrada en vigor hoy del descuento de 20 céntimos que las gasolineras tienen que aplicar de acuerdo al real decreto del gobierno.

Las estaciones de servicio está viendo, por lo general, una mayor afluencia de clientes en esta jornada, ya que muchos han optado por esperar a repostar sus vehículos para beneficiarse de este descuento, que deben “soportar” las estaciones de servicio, que tienen que adelantar ese dinero sin saber cuándo lo van a devolver. En estos términos se ha expresado el representante del sector en Huesca, que ha apuntado que “si no nos llegan las ayudas vamos a tener que cerrar o pedir un crédito para poder adelantar los 20 céntimos y es que nuestra función no es la de ser un banco para nadie y menos para hacienda” y es que “si estamos hablando de 100.000 ó de 200.000 litros al mes, hablamos de 40.000 euros cada mes y si no llegan los anticipios en tres meses deberíamos estar adelantando 120.000 euros”.

Esta situación genera en el sector “malestar y dudas”, y, entre otras cosas, han tenido que hacer un cambio informátco en cuestión de horas para adecuar los tiquets. Tanto es así que algunas gasolineras en Huesca se han visto obligadas a cerrar, según Gallinad. “Alguna estación ha tenido que cerrar porque se le ha caído el sistema informático o las dudas eran demasiadas y se han colapsado, no sé si podrán abrir durante el día y otros ya dijeron que no abrirían”.

En general, esta mañana ha habido más afluencia de clientes y se ha vivido una situación un tanto caótica. “Hoy hay más afluencia y se caen los sistemas informáticos, además es una situación difícil de explicar y la situación es algo caótica”.