El sector del turismo activo pide una mayor flexibilización de las medidas restrictivas frente a la covid, para poder trabajar de una manera continuada y alcanzar una estabilidad laboral y económica.

La Asociación de Turismo Activo asegura que la actividad que realiza es “segura” frente a la COVID, por ello considera que el decaimiento del Estado de Alarma a partir del 9 de mayo puede suponer cierta liberación. Chus Montañés es la presidenta de este colectivo, formado en la provincia de Huesca por 300 empresas, y ha trasladado que el sector “está bloqueado”, porque ahora mismo “no puede subsistir únicamente con los clientes aragoneses y sin la realización de actividad por parte de colegios y grandes empresas”.

Montañés ha señalado que “esta situación nos está pesando mucho” y es que “ya son dos primaveras perdidas y un otoño perdido, el verano pasado se pudo trabajar pero con muchas medidas y no al cien por cien” y “si este verano vamos a seguir igual, vemos que no podemos vivir todo un año trabajando dos meses, es inviable”.

Por ello, pide una mayor flexibilidad. “Por favor que nos dejen trabajar ya, que nos den todas las facilidades que nosotros nos encargaremos de poner todas las medidas sanitarias en marcha y que no sea de una manera intermitente, hoy abro y mañana cierro, porque eso crea mucha inestabilidad” y “lo que necesitamos es estabilidad y trabajar en condiciones, porque somos seguros y lo hemos demostrado”.

El sector del Turismo Activo ha sido incluido en el tercer plan de choque para ayudas Covid del Gobierno de Aragón, pero Montañés considera que estas ayudas son insuficientes. En este punto, ha dicho que “estas ayudas llegan tarde y no son cantidades suficientes, porque ¿qué nos van a dar, un 10 por ciento de lo no facturado?, eso no es suficiente”.