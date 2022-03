El sector de artes graficas atraviesa problemas de abastecimiento de papel desde finales de verano

El sector de artes gráficas atraviesa problemas de abastecimiento de papel desde finales de verano. Una situación que se ha agravado con la huelga de transportes. las empresas aragonesas se quedan sin papel y acumulan retrasos de hasta 4 o 5 semanas

La fabricación del papel en nuestro país depende de un producto químico que se importa de China y desde finales de verano pasado no llegan a nuestro país. En España no hay papel fabricado para poder comprar por las empresas de artes gráficas y por eso las entregas se están alargando en torno a cuatro semanas y con un incremento en los precios del 35%. La causa es la falta de material para la fabricación del papel como explica el vocal de la asociación de artes gráficas de Huesca, Mariano Sánchez

En nuestro pais hay dos grandes fabricantes de papel y los plazos de entrega a las empresas se retrasa de 4 a 5 semanas cuando el plazo normal es de una semana

En este momento, las empresas de artes plásticas oscenses no tienen ya algunos tipos de papel o sobres que repercute en muchos sectores que demandan ese servicio. Sánchez explica que " sobres no hay, papel estucado mate y brillo no hay, papel que se cunsume todos los dias tampoco hay, y lo que está pasando es que cuando llamas al almacén para hacer una reserva se acumulan las reservas y cuando llega la mercancía ya está toda vendia y volvemos otras vez a que no hay stock, abasteces un poco para suminstrar los pedidos de esa semana y así estamos"

La huelga del transporte en este momento ha agravado la situación que ya vienen notando desde el mes de septiembre pasado y que afecta a toda la comunidad