El recinto del Hotel Abba ha acogido a numeroas personas llegadas de diferentes puntos del Alto Aragón, pero también de Zaragoza y de Teruel, han asistido al acto organizado en Huesca y que ha servido para arropar a Pedro Sánchez en el inicio de la última semana de campaña electoral.

El Secretario General del PSOE y candidato a la reelección ha recordado las mentiras del PP: “si dijesen la verdad no les votaba nadie, por eso mienten tanto. Pero la verdad es que se opusieron a revalorizar las pensiones. No solo eso. Fueron a Bruselas a boicotear nuestra reforma que blindaba la revalorización por ley. La verdad es que se opusieron a la subida del SMI, y la verdad es que pactan gobiernos con el único partido que no forma parte del pacto de estado contra la violencia de género: VOX. La verdad es que si llegan al gobierno, derogarán todos estos avances y muchos más”.

“Una sociedad solo puede avanzar a golpe de progreso, no de retroceso, y por eso pido el voto para quienes quieren seguir hacia delante, no retroceder 10, 20 o 30 años y eso es lo que vamos a hacer, entre otras medidas reforzando el Salario Mínimo Interprofesional, garantizando su subida por ley”. El 23 de julio, ha continuado, “nos estamos jugando el futuro del país” y se ha mostrado seguro de que “los jóvenes frenarán ese retroceso. El futuro es de los jóvenes y las elecciones también”. Por eso, ha explicado, “el voto en Huesca tiene doble valor: garantiza cuatro años de avance y frena la amenaza de retroceso de un gobierno PP y Vox”.

El acto lo ha abierto la candidata al Congreso por el PSOE Alto Aragón, Begoña Nasarre, quien se ha referido a esos gobiernos de la ultraderecha, “que presentan candidaturas en nuestra provincia que nada tienen que ver con ella. Solo estando en el territorio, viviéndolo, pisándolo a diario, puedes saber qué necesitan los altoaragoneses”.

Nasarre ha apelado a concentrar el voto de la izquierda en el PSOE, “la única opción que garantiza un gobierno progresista, la única opción de seguir avanzando en derechos y en igualdad”. Ambos, a su juicio, “en riesgo. Porque lo que hasta hace poco era solo una sombra, algunas frases que sonaban de vez en cuando en la tribuna del Congreso, ahora son una realidad. Han saltado al otro lado: en muchos ayuntamientos, comarcas, comunidades autónomas ha entrado la ultraderecha de la mano del Partido Popular, arrasando con avances que ha costado mucho construir”.

El domingo, ha asegurado, “los altoraragoneses tenemos en nuestras manos el futuro de la sociedad. Hagámoslo posible. Llevemos de nuevo el progreso y nuevos derechos a todos los hogares del Alto Aragón y de todo el país”.

Por su parte, la candidata al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, se ha mostrado también convencida de la victoria del PSOE, “porque los ciudadanos apostarán por la España que mira hacia delante y que progresa, lejos de aquellos que quieren apretar el botón del pasado y que defienden una España en la que sólo caben ellos”.

Enfrente tenemos a un lider, el del Partido Popular, que lo único que hace es mentir. Como ha hecho con el trasvase, pusieron la primera piedra, y fue el Presidente Zapatero el que lo frenó. “El señor Feijoo nos ha mentido hasta con sus pactos, con sus amistades marineras… Este país no merece construir su futuro en base a las mentiras, ha costado mucho construirlo, y por eso vamos a ganar el domingo, por el progreso y los avances sociales”.