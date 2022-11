El secretario general de Cáritas Huesca, Jaime Esparrach, ha obtenido el Premio ADEA a la Labor Social

Los premios que concede la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) se dividen en varias categorías y una de ellas, la referente a la labor social, ha recaído en EL secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca, Jaime Esparrach. Un apasionado de la intervención social y el trabajo en favor de las personas más vulnerables. Comprometido con el desarrollo institucional y comunitario de Cáritas. Impulsor de una gestión corresponsable y participada para responder mejor a los objetivos y misión de su entidad. A este premio en esta cateroría optaban también Víctor Viñuales, director de Ecodes y José Luis Pérez Quintana, director general de ICT Ibérica/FOXY.

Esparrach ha reconocido este premio por su trabajo personal y también por el trabajo de la entidad. “Creo que ADEA ha reconocido, por una parte, el trabajo de las entidades no lucrativas y de la gestión de ellas y me alegra especialmente que se reconozca a una entidad de la iglesia, donde la gestión también es fundamental” y “que se reconozca este trabajo me hace ilusión y también en lo personal”. Ha añadido que “aunque el premio me lo conceden a mí a nivel personal, es un premio que la entidad y todo el equipo humano de Cáritas tiene que sentirse parte de él”.

No ha sido Esparrach el único oscense ganador de un premio ADEA. Jesús Tolosana, director gerente de Pastelería Tolosana, ha recibido el Premio ADEA al Directivo de Huesca, por su crecimiento tanto a nvel regional como nacional, por el crecimiento de clientes, mercados y rentabilidad y por la apuesta de hacer de la Pastelería Tolosana una compañía de servicios enfocada a los clientes y a la sociedad. Opataba también a este premio Cristina Bentué de COO de Irius Risk y Enrique Sampériz, director general de Ecomputer.

La grausina Ana Hernández Serena, directora de Personas de Inycom ha recibido el Premio ADEA a la Gestión del Talento, por un acarrera prefesional dedicada a las personas, con una visión que le permite trabajar programas 360º, formaciones diferentes centradas en el entrenamiento de competencias personales, comunicación interna con impacto y un ADN propio

El Premio ADEA al Directivo de Aragón 2022 ha recaído en Alfonso Biel, presidente de CEO de Sphere España, que ha recibido este galardón de manos del presidente de ADEA, Salvador Arenere y del vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, a quien a su vez se le ha otorgado un Reconocimiento Especial. En la gala de entrega, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, anunció su relevo en el hasta ahora vicepresidente, Fernando Rodrigo.