San Lorenzo está orgulloso reza la jota que Roberto Ciria ha lanzado a través de las redes sociales

Los oscenses están a punto de despedir San Lorenzo con la particularidad de que no se han celebrado fiestas. Todos coinciden en que han estado a la altura de la situación y han vivido estos dias con la responsabilidad. Hasta el jotero, Roberto Ciria ha querido dejar constancia con una letra que compuso el mismo dia 10 de agosto una vez conocida la buena respuesta de los oscenses con el título "San Lorenzo está orgulloso"

" De sus vecinos de Huesca, San Lorenzo está orgulloso, de sus vecinos de Huesca pues están siendo un ejemplo este año en las NO fiestas”, que bonito es el mensaje que el jotero Roberto Ciria ha querido que quede para siempre. Históricas son estas NO fiestas de San Lorenzo, quedará en el recuerdo todos los momentos que este año no hemos podido celebrar, pero también quedará constancia de que el sentimiento laurentino no se olvida. Con esta jota escrita el mismo 10 de agosto, el jotero coincide con la sensación general” De sus vecinos de Huesca, San Lorenzo está orgulloso, porque están siendo un ejemplo este año en las 'no fiestas'.

Roberto Ciria ha querido compartir con todas las personas que disfrutan cada año de las fiestas laurentinas, "tanto de Huesca como de fuera de Huesca" y con el "deseo que que al año que viene las disfrutemos el doble"

No es la primera vez que en estos meses nos ha sorprendido con alguna iniciativa. En el confinamiento a través de redes sociales colaba una jota diaria y ahora ha editado un DVD Solidario con “Las 40 jotas del confinamiento” y un video jota donde recibe encargos y envia jotas personalizadas en estos momentos complicados