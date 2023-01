El salto a la política de la candidata del PP responde a su preocupación por el estado de la ciudad

El salto a la política de la candidata del PP a la Alcaldía de Huesca, Lorena Orduna, responde a una “decisión personal y familiar”, basada en su “preocupación por el estado actual de la ciudad”.

Lorena Orduna es una mujer oscense de 46 años, casada, con 2 hijos vinculada al mundo de la empresa, siendo directora general de Arizón y Gracia. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, Máster en EAspecialización de Unión europea: Economía y Política Onternacional, dirección de comercio internacional o negocios internacionales, entre otras formaciones.

Cuenta con 25 años de experiencia en la empresa privada y en banca, con un trabajo basado en la economía y en la gestión, y está convencida que puede ser trasladado perfectamente al ámbito de la gestión municipal en el Ayuntamiento de Huesca. “He decidido dar el salto y ser la candidata, porque es lo mismo, es gestionar, tener visión apoyándose en el pasado y proyectar hacia el futiro, renovarse y estar impulsando continuamente y generar actividad para nuestra ciudad en todos los campos”, porque “la economía es importante y las empresas también, pero no nos podemos olvidar de los servicios sociales, del turismo, de las personas mayores, de la juventud, formación o universidad, entre otros”.

Orduna se ha referido a las “carencias” que en diferentes ámbitos ha ido detectando en la ciudad y que está constatando y ampliado en los encuentros que ha iniciado con diversos colectivos y entidades de la ciudad, en base a una escucha activa. “Estos días me estoy reuniendo con colectivos para que me expliquen sus sensaciones, porque yo tengo miles de ideas, pero me interesa la opinión de todos los clectivos”, porque “es sentar las bases de un proyecto a futuro muy importante para nuestra ciudad y lo que queremos es practicar una escucha activa”.

Precisamente de esos encuentros y de esa escucha activa saldrá gran parte del programa electoral con el que se presentará para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento oscense. “Vamos a ir desarrollando el programa a lo largo de estos meses en base a todas las propuestas que nos lleguen de esa escucha activa”, para eso “estamos todas las partes reuniéndonos con los celectivos y con ello haremos un programa, un proyecto de impulso para renovar y recuperar la Huesc activa”.

Ahora, también es tiempo para trabajar en el equipo municipal que le acompañará en su cometido municipal y en este punto, ha manifestado que “tengo todo el apoyo del PP en Huesca, del grupo municipal, y estoy encantada con ellos, que son personas profesionales que han trabajado muy bien y para mi ellos son un punto de partida, porque llevan realizando un trabajo muy importante de años” y “yo he llegado a sumar, a ser una más, a impulsar y a trabajar y todo el tema de listas y programa lo vamos a ir preparando”.