Rosa Casals recibe un gran homenaje por parte de la Asociación de Comerciantes

Rosa Casals ha recibido este viernes el homenaje con el que la Asociación de Comerciantes le ha querido reconocer su trabajo como parte fundamental del comercio local, con grandes muestras de cariño y afecto por parte de la ciudad.

La Asociación de Comerciantes de Huesca ha rendido homenaje a Rosa Casals en el Día del Comercio que anulmente organiza con motivo de las fiestas de San Lorenzo. Un acto que se ha desarrollado en la Plaza López Allué, antigua plaza del mercado, con el que la asociación reconoce el trabajo de un importante comerciante y su trayectoria y aportación. En este caso, Rosa Casals, que ha dedicado su vida al comercio y ha contado con un importante establecimiento de decoración en La Correría ha recibido el homenaje y un enorme cariño por parte de la ciudad. Un homenaje con el que ha dicho aún se siente más de Huesca, si cabe. “Si ya me pilló por sorpresa que me quisieran dar este homenaje, todo lo que he vivido desde que me lo comunicaran ha sido enorme y este homenaje me ha hecho sentir más de Huesca si cabe, por todo ello, gracias”.

Visiblemente emocionada ha apelado en su intervención a apoyar al comercio de la ciudad y ha tenido palabras de agradecimiento para la Asocoiación de comerciantes y para el comercio de La Correría. “Tengo que dar las gracias a la Asociación y al comercio de La Correría con el que tanto hemos trabajado, pero sobre todo por favor comprad en el comercio de Huesca”.

“Gracias y gracias” se repetía en su intervención, durante la cual tenía que ayudar en momentos la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, debido a que la emoción impedía a la homenajeada continuar con sus palabras. Así, Lacostena ha manifestado que “tenemos la suerte de desempeñar una profesión que tiene un día en el año y ese es el día de hoy, es el día de los Óscar del comercio de Huesca y este año se lo vamos a dar a Rosa Casals”.

Lacostena ha recogido las palabras de Casals y ha pedido apoyo al comerio de Huesca. En representación de la Asociación, Ana Isabel Claver, dedicaba unas palabras a Rosa Casals y recordaba todo su “buenhacer” en La Correría.

En el acto también ha tomado parte la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca, Ricardo Oliván, que ha mostrado su simpatía por Rosa Casals y por su trabajo.

Por su parte, Orduna ha dicho que “la fiesta del comercio es algo que noss llena el corazón, se llena de homenaje y de alegría, hay mucha tradición, hay folklore, es un evento popular muy querido por parte de los oscenses”. A esas palabras se ha unido la responsable del área de Fiestas del Consistorio oscense, Nuria Mur.

El acto, que anualmente cuenta con un público numeroso, ha dado comienzo con la actuación de los Danzantes sobre el escenario instalado en la plaza López Allué y a continuación se procede al acto de homenaje. Además, las mairalesas reparten bocadillos y melón. En esta oacsión, se han repartido 4.000 bocadillos y 700 kilos de melón.