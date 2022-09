Robres registra el cuarto ataque a su ganadería en viente días

El lobo ha matado a otra oveja en la localidad oscense de Robres. Se trata del cuarto ataque en veinte días en esta zona de los Monegros, según ha confirmado el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna.

Esta noche, el lobo, visto por un granjero de la zona, ha atacado a uno de los rebaños de Robres y se ha cobrado la vida de una oveja. En este mes de septiembre es el cuarto ataque en esta zona con casi 40 ovedas muertas o heridas. Cabe recordar que los análisis a excrementos realizados días atrás con motivo del tercer ataque demostraron la existencia de un lobo en la zona, por lo que el Gobierno de Aragón decidió incluir a la localidad de Robres en la próxima convocatoria de ayudas, para hacer frente a los costes derivados de la presencia del lobo.

Algo que según el presidente de ASAJA Huesca no compensa a los ganaderos. Ha manifestado que “a los ganaderos que Robres entre o no entre en el registro de ayudas por las reses muertas les importa tres pepinos y es que ellos están muy nerviosos y preocupados, pensando si apuestan o no por seguir con la cabaña”.

Luna ha asegurado que los ganaderos de la zona cercana a Robres están en pie de alerta y apunta que “el lobo está y la preocupación crece”. En este punto, ha dicho que “en Asaja somos tajantes y claros y hablamos de la incompatibilidad total del lobo con la ganadería extensiva, no queremos al lobo si queremos que haya ganadería extensiva” y “a partir de aquí será la administración la que deberá decidir si quiere lobos o si quiere ovejas y ganaderos”. Ha añadido que “el ganadero no quiere que le paguen por sus ovejas muertas, quiere vivir tranquilo con su actividad”.