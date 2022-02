La comunidad general de Riegos del Alto Aragón ha trasladado su preocupación por la falta de lluvia a menos de un mes del inicio de la campaña de riego. En este momento los pantanos están al 50 por ciento y se espera a la luvia que pueda caer en abril y mayo para salvar la campaña.

La falta de lluvia, a pesar de la nieve, preocupa en Riegos del Alto Aragón. El presidente de la comunidad general de riego, César Trillo, ha explicado que ya han comenzado a regar y se está al 50 por ciento de capacidad. Si no cambia la situación se estará en situación de alerta. “Estamos preocupados porque estamos al 50 por ciento del agua que necesitamos” ha dicho Trillo, que ha apuntado que “en la zona del Cinca hay muy poca nieve y se está mejor en el Gállego, pero el problema es que en él no hay regulación”.

Trillo ha indicado que no será una buena situación si a principios del mes de marzo, coincidiendo con la campaña de riegos, los pantanos no están llenos y todo parece indicar que así será. “No estarán los pantanos llenos para entonces, porque miramos el tiempo a quince días y no vemos lluvias” y “para garantizar la campaña tendríamos que llegar a mitad de junio con los embalses llenos, porque el agua que gastemos en los primeros meses de campaña tendría que llegar de los deshielos de la nieve y este año no va a ser así”.

En este momento, sólo se espera a la lluvia de los meses de abril y mayo, porque la nieve que todavía pueda caer, no soluciona la situación, según Trillo.

Como parte más positiva, “aunque tampoco son grandes noticias”, está el dinero que llegará de los fondos europeos. Según, Cesar Trillo únicamente será para alguna modernización de regadíos pero de poca importancia.