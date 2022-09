Respaldo a la constitución de una mancomunidad de aguas en Huesca

Los 17 alcaldes de los 48 municipios que comparten la red de abastecimiento de agua de Huesca han coincidido en la necesidad de constituir una mancomunidad de aguas que permita ordenar dicho consumo, tal y como había planteado el Ayuntamiento de Huesca.

La red de abastecimiento de agua de Huesca cuenta con una longitud de 138 kilómetros y son 48 los municipios que se conectan a la misma, cuando hasta ahora sólo se ocupa de ella la capital altoaragonesa. La necesidad de crear un órgano para ordenar su gestión se planteó, a propuesta del alcalde de Huesca, Luis Felipe, en 2017, con un primer encuento entre los ediles. Esta propuesta quedó paralizada a causa de la COVID y ahora se ha vuelto a poner de manifiesto, coincidiendo además con una situación de sequía. Luis Felipe ha reunido este jueves a los alcaldes para retomar esta cuestión y ha habido un acuerdo en este planteamiento.

Ha manifestado que “yo sólo veo bondades y elementos positivos en la constitución de la mancomunidad y las poblaciones podrán concer qué concesiones tienen y qué necesidades tienen para el futuro”.

Este nuevo órgano de gestión se creará tras diversos trámites y habrá que ver las diferentes tasas que se aplican, los diferentes consumos, las necesidades de inversión en infraestructuras o el mantenimiento, ha apuntado Felipe.

En este encuentro, se ha invitado a los alcaldes a aplicar restricciones en el uso del agua, al igual que lleva haciendo Huesca desde mediados de agosto y que ha supuesto un ahorro en el consumo de agua de un 19 por ciento.

En dicho encuentro ha participado la directora general del Instituto Aragonés del Agua, Dolores Fornals, quien ha calificado de “fantástica” la iniciativa de Huesca de constituir dicha mancomunidad. Ha señalado que “la ciudad de Huesca ha mostrado generosidad a lo largo de estos años poniendo su red a disposición de muchos municipios que han necesitado conectarse para satisfecer su necesidad hídrica y ahora hay que unirse”.

Además, cree que es un buen momento para solicitar subvenciones estatales en materia de agua. “Esas subvenciones pueden emplearse para digitalizar sus redes y logar una mayor eficiencia del agua y es que también hay que tener en cuenta que mucha del agua que se introduce en las redes se pierde y es importante que haya una entidad supramunicipal de gestión que pueda poner en marcha estos proyectos”.

La directora del IAA ha informado de que el 21% del agua que entra en las redes de abastecimiento urbanas en Aragón se pierde por fugas o averías. Un dato a tener en cuenta y más en este momento, en el que que el emnbalse de Vadiello está al 18 por ciento de su capacidad, por lo que su capacidad de agua alcanzaría para abastecer hasta finales de octubre, según ha apuntado el comisario de aguas de la CHE, Carlos Arrazola. Huesca al igual que los 48 municipios restantes se suministra de Vadiello, pero estos no cuentan con la posibilidad de suministrarse en caso de emergencia de Valdabra como es el caso de Huesca. En este punto, Arrazola ha dicho que “en cuanto a recurso de agua, Valdabra no presenta problema de cantidad, pero en cuanto a la explotación no es capaz de llegar a todos los sitios”. Por otra parte, ha apuntado que “se ha restringido el suministro de Vadiello y se está percibiendo el ahorro del consumo”.