Repunte de accidentes en montaña en la provincia de Huesca con el disparo de un 40% en los últimos siete años

Lesiones de tobillo o rodilla, indisposiciones o deshidratación eran las razones más frecuentes de las intervenciones de los especialistas. Los equipos de rescate de de la Guardia Civil han tenido, de nuevo, un fin de semana atareado con hasta once intervenciones en distintos puntos del Pirineo aragonés. En la jornada del domingo se desarrollaban dos rescates. La jornada más complicada fue la del sábado con cinco intervenciones y cuatro del viernes. Repunte de rescates con respecto al año pasado y disparo importante de un 40% en los últimos siete años. En el último mes se han realizado 53 rescates.

El viernes se llevaron a cabo 4 rescates. El primero de ellos se inició tras recibirse una llamada del 112 Sos Aragón, en la central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informando que un barranquista se había lesionado en una pierna cuando descendía el barranco Miraval Superior, t.m. de Tella-Sin. Se dirigen al lugar GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Benasque con médico de 061, tras localizar al accidentado se le extrae del barranco mediante un ciclo de grúa, tras una primera atención médica por el sanitario del 061 se le traslada hasta la helisuperficie de Boltaña y de allí al centro de salud de Aínsa. Se trata de un ciudadano belga de 51 años.

El segundo aviso se recibió sobre las 13'50 horas, indicando que un menor de 16 años se había lesionado una rodilla cuando descendía caminando el barranco de Batanes en el GR-11, t.m. de Boltaña, se dirigen al lugar EREIM Panticosa, Unidad Aérea de Huesca y sanitario de 061. Tras localizar al menor el sanitario determina que puede sufrir un esguince de rodilla y es evacuado en el helicóptero a Panticosa y desde allí en ambulancia al Hospital de Jaca.

Sobre las 17'30 horas un nuevo aviso avisaba de que un barranquista había sufrido una caída por un tobogán natural en el barranco Barbaruens, t.m. de Seira y al tocar fondo se había lesionado un tobillo. Se dirigen al lugar GREIM y Unidad Aérea de Benasque con médico de 061. Una vez se localiza al herido y debido a lo estrecho de la zona de rescate se procede a realizar un ciclo de grúa, extrayendo del lugar al barranquista que es atendido por el médico en la misma aeronave y es trasladado a Benasque y de allí al Hospital de Barbastro. El accidentado es un vecino de Madrid de 30 años.

El último aviso se recibió a las 21'30 horas, indicando que un senderista se había enriscado en la zona del Barranco de los Molinasos, tm. de Benasque y no podía continuar. Se dirigieron al lugar GREIM y helicóptero de la Guardia Civil con base en Benasque, una vez localizado al enriscado y con una maniobra rápida debido a las pocos minutos de luz, se recoge al senderista y es trasladado hasta la helisuperficie de Benasque ileso. Se trata de un vecino de Irún de 40 años.

Sábado 20 de abril:

Primer aviso a las 12'30 horas, se informa de un barranquista con una lesión en el tobillo en el barranco de Sorrosal (Broto), se dirige al lugar, GREIM Boltaña, Unidad Aérea de Benasque y médico 061. Tras localizar al accidentado es evacuado mediante un ciclo de grúa y trasladado a Boltaña y desde allí al Hospital de Barbastro en ambulancia convencional. Se trata de un hombre de 39 años vecino de Madrid.

Segundo aviso sobre las 14'10 horas, informando de que un participante en prueba deportiva se encontraba indispuesto en la zona del Pico Estibafreda, t.m. Benasque, se dirige al lugar GREIM y Unidad Aérea de Benasque con la médico 061. Tras ser reconocido el montañero por la médico del 061 se le traslada en helicóptero hasta Benasque y desde allí al centro de salud de esa localidad con síntomas de agotamiento y deshidratación. Se trata de un vecino de Huesca de 44 años.

Un nuevo aviso se produjo a las 20'30 horas, indicando que otro participante de una prueba deportiva tenía síntomas de agotamiento y deshidratación que le impedian coneinuar, por lo que se solicitaba su evacuación desde el barranco Rinero (Benasque). Se dirigen al lugar en vehículo oficial personal del GREIM de Benasque y médico del 061, localizando al corredor acompañado de personal de la organización, tras ser reconocido por la médico del 061, se le traslado hasta el puesto médico de la organización donde se le rehidrato, se trata de un vecino de Gijón de 65 años.

El cuarto aviso se recibió a las 21'15 horas, indicando que una persona había sufrido un desmayo en el barranco Rinero y no podía continuar, no aportando datos concretos, debido a la falta de información de la ubicación exacta de la persona, se dirige al lugar Helicóptero y Greim de Benasque con la médico del 061, llegando a una zona con desnivel totalmente tupida de pinos de grandes dimensiones, por la que discurre un sendero, por lo que la localización de la persona desde el aire resulta imposible, tras varios barridos a poca altura y varios estacionarios no se consigue localizar a la persona, ya sobre las 22 horas los pilotos aterrizan en un pequeño claro y se decide preparar la grúa y realizar un último intento para extraer al montañero en caso de localizarlo.

Uno de los especialistas se coloca con la puerta abierta fuera de la aeronave, tras varios estacionarios consiguen ver una luces paradas, momento en que tras apurar al máximo las copas de los arboles pueden observar una manta térmica y se deciden a realizar un ciclo de grúa, descendiendo a un especialista unos 35 metros en una zona condinada del bosque, llegando a tocar las ramas de los arboles, una vez en el suelo se confirma que se trata de la persona a auxiliar, que se encontraba semiinconsciente y no se podía mover, con ayuda de varias personas que se encontraban con el montañero se le coloca un arnes de evacuación y es porteado unos metros hasta un punto donde se podía realizar el ciclo de grúa. Se consigue izar al auxiliado hasta el helicóptero con un especialista y se dirigen a la helisuperficie de Benasque, finalizando el rescate ya completamente de noche a las 22'20 horas. El rescatado es un vecino de Huesca de 53 años que es trasladado al centro de salud de Benasque.

El último aviso se recibió a las 21'30 horas, indicando que había dos senderistas ilesos pero enriscados en la zona del glaciar de Monteperdido en t.m. de Bielsa. Debido a que el helicóptero se encontraba en el anterior rescate y la falta de horas de luz hacía imposible realizar a posteriori el rescate, por lo que personal del GREIM de Boltaña se ponen en contacto con los montañeros, dado que tienen agua, comida y ropa de abrigo y que no se esperaban bajas temperaturas durante la noche, los montañeros permanecen en el lugar donde se encontraban hasta que se pudiera acudir a la mañana siguiente. A las 07'00 horas personal del GREIM de Boltaña con helicóptero con base en Benasque se dirigen a las coordenadas facilitadas por los montañeros, siendo localizados sobre una repisa, realizando los pilotos un apoyo parcial y extrayéndolos del lugar, dejándolos en un prado del blacón de Pineta desde donde continuarian su marcha dado que estaban en perfectas condiciones. Se trata de dos vecinos de Mataró (Barcelona) de 47 y 43 años.

Domingo 21 de julio:

El domingo se han llevado a cabo 2 rescates, el primero se recebió un aviso sobre las 14'10 horas, informando que un baranquista sufría una luxación de hombro en el barranco de Eriste, t.m. de Sahún. Tras desplazarse al lugar helicóptero y Greim de Benasque con la médico del 061, localizan a la accidentada y la médico le reduce la luxación, posteriormente se traslada a la barranquista hasta una pista forestal donde espera una ambulancia que la lleva al hospital de Barbastro. Se trata de una mujer de 33 años vecina de Corbera de Llobregat (Barcelona).

Por otra parte sobre las 18'00 horas se ha recibido un aviso de un montañero que se encontraba indispusto en las proximidades del pico Bachimaña, se han dirigido al lugar EREIM Panticosa y helicóptero de la Guardia Civil con base en Huesca y médico del 061.