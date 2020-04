Regreso de las actividades esenciales en Huesca

Las actividades esenciales se han reanudado este lunes tras el parón de dos semandas decretado por el Estado de Alarma. En la provincia de Huesca, la vuelta al trabajo se está produciendo “poco a poco”. Así lo ha asegurado el secretario general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOS-CEPYME Huesca, Salvador Cored.

Cored ha señalado que “la vuelta está siendo triste”. Ha informado de que “el regreso se está produciendo con cuentagotas y es que los sectores no esenciales vuelven pero no hay trabajo, porque el constructor no puede iniciar una obra nueva, el fontanero no puede acceder al domicilio y el taxista no tiene a quién llevar”.

El sceretario general de COES ha asegurado que “la actividad ha caído de forma considerable en la provincia”. A partir de hoy regresan al trabajo las empresas de industria, mantenimiento y construcción, pero todavía falta el comercio no alimentario o la hostelería.

En esta vuelta, Cored ha recordado que uno de las cuestiones que también debe tener en cuenta todo trabajador es el nuevo protocolo con medidas de seguridad y “la higiene y la distancia son fundamentales”. Otra de las cuestiones a destacar, ha dicho Cored, es el uso de mascarillas.

Ayer por la tarde el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, entregó 14.000 mascarillas protectoras que se están repartiendo por toda la Hoya de Huesca como medida preventiva para frenar la expansión del coronavirus. En el caso de Huesca ciudad, la Policía Local, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Adscrita y Protección Civil; ha repartido mascarillas esta mañana a todos los oscenses que se han reincorporado a sus puestos de trabajo. La mayoría de las mascarillas se han repartido en las entradas a los polígonos industriales, pero también en diferentes puntos de la capital oscense, en el transporte público y entre los trabajadores de recogida de residuos.