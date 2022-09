La redacción del proyecto del nuevo centro de emergencias y seguridad ciudadana podría ver la luz en noviembre

El equipo redactor está trabajando en dar forma al proyecto de un centro que albergará el nuevo parque municipal de bomberos y el cuartel de la Policía Local. María Rodrigo es la responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Huesca y portavoz del grupo municipal del PSOE explica que "vamos a esperar a ese proyecto y una vez que lo recibamos y sea revisado por los servicios municipales entonces en el trabajo de conformación de los presupuesto para 2023 estará el trabajo de incluir, por lo menos la idea es hacerlo en dos fases y poder incluir esa primera fase para ya avanzando y agilizando la construcción"

El centro contará con edificios modernos y prácticos y con espacios que compartirán los bomberos y la policía local.

Se unicará en unos terrenos situados junto al vivero de la DPH, al lado de la rotonda del mulo.

Respecto al planteamiento de ubicar el 061 en este futuro centro, Rodrigo ha asegurado que como Ayuntamiento no tienen conocimiento de que en él se pueda incluir también el 061. Rodrigo explica que "no podemos olvidarnos de que el centro que se está proyectando y que actualmente está en redacción y además podemos tener ya un proyecto en firme sobre el mes de noviembre, por lo tanto avanza a buen ritmo, lo que contempla ahora mismo es un centro de emergencias para servcios municipales como es el servicio de bomberos y el servicio de policía local. Por lo tanto, en principio, nosotros no tenemos conocimiento de que haya que incluir ninguna otra infraestructura".

En cualquier caso, María Rodrigo ha señalado que el Gobiermo de Aragón es el que tiene la competencia en cuestiones sanitarias.