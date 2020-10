Se recomienda a los ciudadanos que tengan que salir o entrar a la ciudad que lleven un justificante

El confinamiento perimetral de Huesca ha entrado en vigor esta medianoche, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad han desplegado a sus efectivos en las entradas y salidas de la ciudad para asegurar que se cumple con esta restricción.

De ello ha dado cuenta la intendente de la Policía Local de Huesca, Beatriz Rivas, quien además ha recomendado a los ciudadanos que tengan que salir o entrar a la ciudad que lleven un justificante acreditativo. “Estamos haciendo controles aleatorios para controlar el cierre perimetral y para ello nos hemos distribuido las entradas y salidas de la ciudad con los diferentes cuerpos de seguridad” y “lo que controlamos es que se cumplen las exigencias de entrada o salida”.

Los controles no son fijos y se reparten por todas las salidas de la ciudad, según ha explicado la intendente, que ha apuntado que “no se trata de controles fijos estáticos todo el día, pero todas las salidas están controladas”.

Quienes intenten salir o entrar de Huesca sin motivo justificado o sin un documento que acredite su necesidad serán sancionados. Además, los vecinos de los pueblos del entorno de Huesca que no tengan supermercados podrán acceder sin problema a la ciudad, aunque los agentes podrán requerirles los tickets de compra. La intendente recomienda a los ciudadanos que tengan que salir o entrar a la ciudad lleven siempre el justificante acreditativo correspondiente. En este punto ha incidido en que “va a ser algo complicado volver a solicitar justificantes de trabajo o la justificación que permita entrar o salir”, pero “hacemos un llamamiento para que se solicite en las empresas o centros de trabajo un documento que lo acredite, así como por otros motivos que no sean laborales, para que nosotros podamos ver la conveniencia o no de la entrada o salida”.

Las primeras horas de esta jornada con confinamiento perimetral han transcurrido sin incidencias. La intendente cree que este tipo de medidas ayudarán a concienciar a los ciudadanos de que es una situación crítica. “La noche ha sido tranquila, no ha habido mucha incidencia y ahora por la mañana vemos que todo el mundo sabe que necesita de un permiso para acceder”.