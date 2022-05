El PP reclama reforzar el servicio de hemodiálisis en la provincia

El Partido Popular en la DPH defenderá en pleno una serie de medidas para reforzar el servicio de hemodiálisis que se presta a los pacientes de la provincia. A la dotación de más personal y más máquina, se pretende además la atención domiciliaria, de modo que pacientes especialmente afectados no deben desplazarse para beneficiarse del servicio.

La propuesta, en concreto, defiende la ampliación de la sala de Hemodiálisis en el Hospital de Jaca con dos puestos que completen la capacidad máxima de 10 máquinas, disponiendo para ello de los medios técnicos y humanos necesarios. En el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, los populares demandan adecuar la sala, incluidos los vestuarios, adaptándola a las necesidades de los usuarios.

La moción popular responde a las demandas de ALCER Huesca, asociación sin ánimo de lucro creada en 1984 para la lucha contra las enfermedades de riñón. Forma parte de la Federación Nacional ALCER España, la Federación Aragonesa ALCER, la Plataforma COCEMFE ARAGON y el Foro Aragonés del Paciente.

El trabajo que realiza esta asociación con los pacientes consiste en información y asesoramiento sobre insuficiencia renal crónica mediante consultas, gestión de plazas para diálisis, apoyo psicológico, cursos y convocatorias. Los servicios y actividades proyectadas para el año 2022 son de fisioterapia, nutrición, apoyo psicológico, apoyo social, apoyo a familias, servicios de intermediación laboral, actividades de sensibilización e información y actividades de ocio y tiempo libre.

Pese al gran trabajo que realiza la asociación, los pacientes asumen unos inconvenientes que serían fácilmente subsanables por las administraciones competentes.

Por un lado, la sala del Hospital de Jaca no está funcionando en su totalidad, y sería necesario implementar dos nuevas máquinas para completar su capacidad, lo que permitiría dar servicio a 4 pacientes más a diario, que evitarían así traslados a otros centros hospitalarios. En segundo lugar, en la provincia de Huesca no se ofrece la hemodiálisis domiciliaria, que sí está implantada en las provincias de Zaragoza y Teruel, con una mejora evidente en la calidad de vida de los pacientes. Por último, las condiciones de la sala y vestuarios del hospital San Jorge no son las idóneas, por lo que se hace necesaria una reforma integral que permita ofrecer un mejor servicio. El PP de la DPH entiende que esas carencias serían fácilmente subsanables y pretende que la Corporación defienda las soluciones propuestas ante el Gobierno de Aragón.