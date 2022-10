El PP reclama la bajada del IBI “en el momento más crítico para las familias en décadas”

El Grupo Popular en el ayuntamiento de Huesca ha mostrado su rechazo al proyecto de Ordenanzas fiscales presentado por el gobierno municipal del PSOE. La clave de su oposición se fundamenta en el IBI, que se sigue manteniendo como el más caro de las capitales de provincia aragonesas. Lo mismo sucede con el impuesto de circulación y el de plusvalías.

La concejala del PP Antonia Alcalá indica que “no se sostienen los argumentos del PSOE”, que alude a un incremento de gastos de energía en las instalaciones municipales. En ese sentido, recuerda que en 2021 el gobierno socialista de Luis Felipe dejó sin invertir un total de siete millones de euros. “Son malos gestores, y el superávit que acumula el PSOE en el ayuntamiento de Huesca se contradice con su negativa a bajar el IBI”, señala Alcalá.

Las arcas municipales, además, se beneficiarán de la parte que les corresponde de los impuestos del ejecutivo de Sánchez, que suponen en total 27.000 millones de euros. “Si no son capaces de gestionar y gastar lo que ingresan, que no lo recauden”, afirma la concejala popular. Los populares defienden la baja de ordenanzas municipales, y muy en particular el impuesto de bienes inmuebles, “en el peor momento económico que atraviesan las familias, en lo que supone la mayor crisis en diez años”.

Alcalá sostiene que un IPC del 10 % supone un gran sacrificio para los vecinos, y critica la “absoluta falta de empatía de los socialistas municipales, con Luis Felipe a la cabeza”, y anuncia la intención del Grupo Popular de elaborar un bloque de medidas alternativas al “insolidario” proyecto redactado por el PSOE.