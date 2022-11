El PP reclama al Ayuntamiento de Huesca una estrategia tras el descenso del 30% de visitas turísticas

El partido popular insiste en que la ciudad de Huesca carece de estrategia turística para dar la vuelta al descenso de casi el 30% de visitas a la ciudad de Huesca con respecto a 2019, antes de la pandemia

El partido popular considera que no se ha recuperado el pulso al turismo en la ciudad y que tiene el reflejo con el descenso de casi un 30% en el número de visitas. La concejal popular en el Ayuntamiento de Huesca, Nuria Grau asegura que los datos no son buenos. Por eso pide al área de turismo del Ayuntamiento que sean creativos e ingeniosos para la pormoción y captación de turistas y se incrementen las partidas presupuestarias

Además, la concejal popular en el ayuntamiento, Nuria Grau ha resaltado los errores que no favorecen que la ciudad pueda captar un mayor número de turistas. Entre ellos, Huesca no sale en las estadisticas del INE en el apartado de puntos turísticos viajeros y pernoctaciones y se insta al Ayuntamiento a que se corrija este listado. Por otro lado, se pide a la dirección general de turismo que baje el precio dia-persona que se ha puesto a los hoteles para recibir a viajeros del IMSERSO porque considera que es una bajada temeraria que no pueden asumir hoteles de la ciudad. La concejal Nuria Grau resalta además cuestiones como que Huesca no aparace en el listado de las ferias que se recogen la web del gobierno de Aragón. Asuntos que no favorecen la llegada de turistas junto a otros aspectos como tener un recurso propio como ocurre en otras ciudades como Teruel. En ese punto, Grau ha denunciado que se dejó perder una oportunidad impulsada durante la alaldía de Ana Alós con “Leyenda Viva”