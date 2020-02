Reacciones diversas a la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo del Agua

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Aragón este fin de semana sobre la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo del Agua y la revisión del proyecto de Biscarrués se ha encontrado en Huesca con diversas reacciones. Mientras que Asaja no lo comparte, UAGA y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos están a favor del diálogo entorno al regadío. Por su parte, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón no tiene previsto acudir a la Mesa del Diálogo del Agua.

El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, ha recordado que tiene un mandato de la asamblea de Riegos del Alto Aragón para no negociar más sobre Biscarrués, por lo que los regantes no acudirán a la Mesa. Trillose ha mostrado tajante al manifestar que los regantes no van a renunciar al embalse y ha apuntado que la decisión de hacer o no el proyecto corresponde a los políticos, que con sus decisiones están limitando las posibilidades de almacenar agua en el territorio

Asaja considera que la revisión del pacto del agua obedece a una cuestión política y no económica e hidraúlica y que reabrir la mesa del agua conducirá a un diálogo absurdo y a dilatar la angustia del sector regante. Así lo ha dicho el presidente de Asaja Huesca, José Fernando Luna.

Por su parte, le presidente de UAGA Huesca, José María Alcubierre, considera que volver a hablar de regadío en Aragón es positivo y que además es el momento de hacerlo, teniendo en cuenta el cambio climático.

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos considera que ha llegado el momento de tomar decisiones y de dejar claro que la solución al agua no está solamente en la construcción de pantanos, según su presidente, Jesús Estachod.