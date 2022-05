El público reserva casi el 30% de las plazas y entradas del Festival SoNna Huesca en apenas nueve horas

El Festival SoNna Huesca 2022 está cada vez más cerca. Se celebrará desde el 8 de julio al 10 de septiembre con 28 espectáculos de música, teatro y artes escénicas.

Hay muchas ganas de que llegue el Festival SoNna Huesca. Este lunes se han puesto a disposición de todos los interesados en la web de la Diputación Provincial de Huesca (https://www.dphuesca.es/sonna-invitaciones) las plazas y entradas para la tercera edición del certamen. En apenas nueve horas, el público ha reservado prácticamente un 30% del total disponible.

Los cabezas de cartel han sido los que han suscitado un mayor interés. Antonio Orozco y Miguel Ríos & The Black Betty Trío actuarán los días 9 y 10 de septiembre, respectivamente, en la Cartuja de las Fuentes, en Sariñena, con aforo de dos mil espectadores. El primero ha alcanzado las 600 entradas vendidas y el segundo 510; han superado por tanto una cuarta parte del aforo disponible en sus conciertos en el SoNna Huesca. No se ha quedado atrás Carlos Núñez, que ha superado las 260 plazas reservadas para su espectáculo en Graus con un aforo de 500 personas, ni tampoco Flor de Toloache que ha superado los 200 tickets expedidos.

Las plazas restantes continúan disponibles en la web de DPH para todos los interesados

La tercera edición del Festival SoNna Huesca se celebrará del 8 de julio al 10 de septiembre con 28 espectáculos de música, teatro y artes escénicas en las diez comarcas altoaragonesas. Excepto las actuaciones de la Cartuja de las Fuentes, que requieren entrada con precios que oscilan entre 30 y 50 euros, el resto de actuaciones tienen un coste simbólico de 1 o 3 euros, en función del aforo de cada localización, en concepto de tasa de reserva de plaza, con el objetivo de evitar adquisiciones aleatorias o indiscriminadas.