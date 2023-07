El PSOE realizará en el Ayuntamiento de Huesca una oposición de diálogo y vigilante, favoreciendo los temas que vayan en beneficio de la ciudad y advierte que se opondrá a cualquier retroceso de la misma. Así lo ha indicado la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, quien en primer lugar ha mostrado su “satisfacción2 por desempeñar esta función junto al resto de compañeros del Partido Socialista.

Salazar ha manifestado que “nuestra oposición siempre será de diálogo y favoreciendo las propuestas que nos haga el partido que gobierna, el PP, siempre que vayan en beneficio de Huesca y de los municipios incorporados, y que no vayan en contra de los valores y principios que defiende el PSOE”.

Salazar ha apuntado que el PSOE tiene en cuenta que es la única formación de izquierdas esta legislatura con representación en el Ayuntamiento y ha dicho que defenderán en todo momento una ciudad “justa, diversa, inclusiva y feminista” y que “la ciudad no debe retroceder ni lo más mínimo”. Así, ha insistido en que “nuestra oposición va a ser seria, muy vigilante y teniendo claro que la ciudad no puede retroceder” y, en este punto, ha dicho que “Huesca tiene que ser una ciudad justa, diversa, inclusiva y feminista y alguno de estos valores algún grupo municipal los está cuestionando y el PP necesitará apoyos, que podrán ser nuestros si lo que propone beneficia a la ciudad, y también necesitará de VOX, que es un partido de ultraderecha y no está acorde con los principios que el PSOE defiende”.

Así, el PSOE prestará especial vigilancia a temas como la pérdida de derechos sociales, a los proyectos vinculados a los fondos europeos, a que la deuda municipal siga disminuyendo, a que se potencie la captación de nuevas empresas y se apoye a las asentadas, que se potencien las plataformas PLHUS y Walqa y al inicio de las obras del Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana y del nevo centro de salud del Perpetuo Socorro.

PLENO AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Huesca celebrará esta trade, a partir de las 17,30 horas, pleno en el que se constituirán los grupos municipales y se designarán los portavoces y miembros de las comisones informativas.

En el Ayuntamiento, tras las elecciones del 28 de mayo, hay tres partidos con representación, el PP, que gobierna y en la oposición está el PSOE y VOX y sus portavoces serán Gemma Allué, del PP; Silvia Salazar del PSOE y Antonio Laborda de VOX. Además, cada partido debe designar a sus representantes en cada una de las diez comisiones informativas de carácter permanente. El pleno también aprobará los nombramientos de los representantes municipales en los órganos intentos y externos.