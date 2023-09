El PSOE pide responsabilidad por la firma de “un acuerdo nulo de pleno derecho”

El PSOE pide responsabilidades por la firma de “un acuerdo nulo de pleno derecho” en materia de personal referente a la Policía Local de Huesca. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha informado de que el pasado día 21 de julio, los sindicatos CSIF y CSL, dos de los cinco con representación en la Mesa de Negociación, firmaron con el Ayuntamiento de Huesca un acuerdo en materia de personal referido a la Policía Local, que según los informes jurídicos y técnicos, solicitados posteriormente por los socialistas ha resultado “nulo de pleno derecho”. Además, UGT lo recurrió.

El viceportavoz del PSOE en el Consistorio oscense, José María Romance, ha explicado que “el acuerdo es ilegal” por dos razones. Por un lado, porque “los firmantes por parte del Ayuntamiento no tienen capacidad de firma” y en segundo lugar porque la firma de este acuerdo no siguió el procedimiento pertinente y no llegó a la Mesa General de Negociación.

La concejal del PSOE, Belén Hernández, miembro de la Mesa de Negociación, se ha referido primero a los firmantes y ha dicho que “este acuerdo de 21 de julio fue firmado por el concejal de Personal, José Manuel Vientemilla; por la responsable de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué, y por la jefa de gabinete, Antonia Alcala, y ninguno de los tres tiene competencia para firmar este tipo de acuerdo relativo a condiciones laborales, los concejales no ostentan ninguna delegación en esta materia y la jefa de gabinete sólo puede llevar a cabo labores en materia de asesoramiento, por lo tanto tal y como ponen de manifiesto los informes pedidos por el PSOE no tienen competencia y el acuerdo no tiene validez”.

Ha hablado también del procedimiento y ha dicho que “el procedimiento llevado a cabo para este acuerdo ha sido oscuro y escondido para la oposición y para el resto de sindicatos, sin seguir el procedimiento legal establecido, que es llevar la negociación a la Mesa General de Negociación”.

En cuanto al contenido, el acuerdo regula el pago de horas extras, una bolsa de horas y la formación de la Policía Local. Tres cuestiones que tal y como están planteadas, “no se adecúan a la legalidad”, según el PSOE.

Así, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha firmado un decreto anulando este acuerdo. Algo que el PSOE agradece, pero considera que no es suficiente y pide responsabilidades. Romance ha manifestado que “nos congratulamos de que la alcaldesa de la razón al PSOE y anule este acuerdo en base a todos los informes, tanto del secretario, como del interventor, como de la jefa de servicio de Recursos Humanos, los tres informes coinciden en que el acuerdo es nulo de pleno derecho, pero no es suficiente la firma del decreto para anularlo y darnos la razón porque alguien tiene que asumir la responsabilidad de la firma de este acuerdo”.

Romance ha insistido en que estas cuestiones deben ser abordadas en una mesa general de negociación, que ha sido convocada para el 27 de septiembre.