El PSOE gana las elecciones, pero Ciudadanos decidirá quién gobierna en el Ayuntamineto de Huesca

El PSOE ha ganado las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Huesca, donde ha obtenido 10 de los 25 concejales que conforman el pleno, 2 concejales más que en los anteriores comicios, sin embargo la suma del bloque de la derecha podría llevar al PP, Ciudadanos y VOX a gobernar la capital altoaragonesa.

En concreto, el PSOE ha obtenido 10 concejales, 2 más; el PP 9, el mismo número; Ciudadanos 3, 1 más; Con Huesca entra en el Ayuntamiento con 2 concejales y VOX que también entra en el Ayuntamiento lo hace con 1. Cambiar Huesca sale del Consistorio y CHA y PAR no han logrado recuperar la representación que perdieron en la anterior legislatura.

Ciudadanos tiene en Huesca la llave de gobierno y deberá decidir si el Ayuntamiento de la capital altoragonesa queda en manos del PSOE o del PP. El PSOE ha ganado las elecciones, pero la derecha suma, los 9 del PP, más los 3 de Ciudadanos más el concejal de VOX suman 13 concejales. Otro posible pacto estaría conformado por el PSOE y Ciudadanos, que sumarían 13 cOncejales.

El alcalde en funciones y cabeza de lista del PSOE al Ayuntamiento de Huesca, Luis Felipe, ha dicho que el PSOE ha ganado y ha aumentado el número de concejales y ahora toca negociar. “estamos viendo que todo el mapa político lleva a la fragmentación y a la negociación” y “a nosotros no se nos ha dado mal negociar, ya que hemos sido gobierno durante cuatro años pactando y gobernando, con 10 concejales hemos conseguido sacar adelante los presupuestos generales del Ayuntamiento a través de la negociación”, por lo tanto “nos va a tocar negociar, pero desde la legitimidad que da ser la lista más votada”.

La cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós, ha apuntado que ahora todo está abierto y habrá que ver qué pasos da el PSOE. Así, ha señalado que “ahora mismo está todo abierto, veremos qué pasos se dan desde el PSOE, por ejemplo con Ciudadanos y habrá que ver qué papel juega Ciudadanos”, pero “puede haber dos bloques distintos de forma de gobierno y noostros estaremos abiertos y verenos cómo transcurren los acontecimientos”.

El cabeza de lista de Ciudadanos, José Luis Cadena, ha trasladado su satisfacción por el crecimiento y “nos reconocen el trabajo realizado, vamos a seguir estando en las instituciones por interés general y en Huesca luchando por los ciudadanos y por la ciudad”. Ha dicho que hoy no tocan pactos porque “nuestro pacto es con los ciudadanos oscenses y vamos a seguir haciendo la misma política que estamos haciendo”.

La cabeza de lista de Con Huesca, Pilar Novales, se ha mostrado “satisfecha” porque esta confluencia de izquierdas ha logrado representación municipal, pero ha lamentado que “no se pueda formar un gobierno progresista”. Antonio Laborda, cabeza de lista de VOX, también ha manifestado su satisfacción porque con un concejal tendrá representación en el Ayuntamiento de Huesca y ha dicho que “para nosotros es un gran orgullo poder representar a VOX y que esto sea el comienzo de VOX dentro del Ayuntamiento de Huesca y dentro de las instituciones”.

Tanto el PAR como CHA no han logrado el objetivo buscado que era recuperar su presencia en el pleno municipal del Consistorio oscense. Fernando Carrera es el cabeza de lista del PAR y ha felicitado “a los que han ganado o han obtenido representación y ahora el reto es trabajar por la ciudad y si es posible con la máxima unión”. La cabeza de lista de CHA, Sonia Alastruey, ha señalado que “la gente es la que tiene la voz, ni nos vale las encuestas ni los sondeos y no ha podido ser, no han confiado en CHA para hacer gobiernos de izquierdas”.