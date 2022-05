El PSOE defiende la autonomía municipal en la toma de decisiones sobre la instalación de renovables

El PSOE del Alto Aragón defiende la autonomía municipal en la toma de decisiones sobre la instalación de plantas de energía renovable en un territorio. El PSOE se ha mostrado a favor de las plantas de energía renovable, pero considera que su intalación debe estar sujeta a la decisión del Ayuntamiento de la localidad donde se pretende ubicar.

El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabes, ha manifestado que “para nosotros es fundamental que los ayuntamientos, cono la institución más cercana al ciudadano y conoce lo que sucede en su territorio, pueda plantear la conveniencia o no de la instalación de plantas renovables”. Ha explicado que “pensamos que esas plantas pueden condicionar el desarrollo del futuro en positivo y en negativo de esta provincia y, por tanto, cada uno de los territorios conoce sus necesidades, expectativas y cuál es el futuro de estos territorios”.

Además, se apuesta porque se atienda a criterios no sólo urbanísticos, sino también socio económicos. En este punto, el PSOE cree que hay que atender a las zonas turísticas y a planes de reversión económica. “Pensamos también en los municipios turísticos, donde muchas veces esas plantas se plantean más lejos del núcleo urbano del término municipal en el que está ubicado y afecta al municipio de al lado”. Así, “afectando al municipio de al lado entendemos que también ese municipio deberá decidir en su pleno municipal o decir su posición”.

En este sentido, se basan las dos enmiendas del PSOE a una moción que el PP ha planteado para su debate en el pleno de la DPH. En primer lugar, el PSOE plantea que la DPH se muestra contraria a la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses altoaragoenses, así como en cualquier otro tipo de suelo, mientras no se priorice la decisión que al respecto tomen los ayuntamientos afectados por dichos parques. En la segunda enmienda, lo que propone el PSOE es que la DPH inste al Gobierno de Aragón a no autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses de la provincia de Huesca así como en cualquier tipo de suelo mientras no sea aceptado por los ayuntamientos afectados e instar a planificar con los ayuntamientos, respetando la autonomía municipal, un plan de ordenación territorial de los recursos energéticos para que se incluyan en el plan energético de Aragón 2021-2030 y en la estrategia de ordenación territorial de energías renovables de Aragón.