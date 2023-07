El PSOE argumenta que el camping San Jorge no cuenta con espacio de restauración

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca argumenta que el espacio de restauración del CampinG San Jorge al que hace alusión el PP no existe como tal, ya que se trata de un espacio de encuentro y de ocio en el que poder tomar algo, pero en ningún momento se sirven comidas ni cenas, por lo que no es necesario contar con una licencia para ello.

De esta forma, el grupo municipal Socialista ha contestado al Gobierno Local del PP, que ha informado de que paraliza su servicio de restauración, ya que “la cocina no cuenta con licencia de actividad y sus materiales podrían no ser los adecuados conforme a la normativa de sanidad”. El Ayuntamiento de Huesca ha determinado que el camping San Jorge “no puede ofrecer un correcto servicio de restauración debido a que la cocina que decidió instalar el anterior Equipo de Gobierno no cuenta con la previa licencia de actividad; además, preocupa que sus materiales, principalmente madera, no se adecúen a la normativa de Sanidad para instalaciones de hostelería”.

El nuevo Equipo de Gobierno ha dicho que afrontará la solución a este problema y la primera decisión va a consistir en realizar una consulta previa a Salud Pública del Gobierno de Aragón para que determine las necesidades de adecuación a la normativa de la cocina ya instalada en el camping. Por tanto, la cocina, que presta servicio tanto al camping como a la piscina, permanecerá cerrada hasta que el Gobierno de Aragón realice una evaluación y dé su visto bueno.

El concejal socialista, José María Romance, ha trasladado que “ese no es un espacio de restauración, nunca lo ha sido, ni se ha pretendido, es un espacio de encuentro y de ocio, en el que hay un microondas por si hay que calentar un biberón, por ejemplo, o calentar la comida de los trabajadores”, pero “en ningún caso se dan comidas o cenas, con lo cual no es necesaria una licencia para esa apertura”.

Romance ha aprovechado para hacer historia y ha recordado que cuando llegó el PSOE al Gobierno Local en 2015, el Ayuntamiento tuvo que derribar el restaurante que había en el camping ante la existencia de un informe técnico de los servicios de urbanismo alertando de riesgo para la seguridad. Un infrome que según Romance estaba en el Ayuntamiento durante el mandato de la Popular Ana Alós. “El equipo socialista nada más entrar en el año 2015, la primera actuación que hizo fue derribar el espacio de resturante y habilitar el módulo que hay en este momento, para ocio y encuentro y nunca para restauración” y ha recorddao que “la comarca pasa inspecciones anuales antes de la apertura del camping y ha dado el visto bueno, está conforme con las condiciones en las que está”.

Por otra parte, el grupo socialista ha manifestado su “sorpresa” por la subida de las tarifas de uso del camping “entre un 20 y un 33 por cineto”, según Romance, aplicadas por el nuevo gobierno local, cuando siempre habían asegurado que querían bajar los impuestos y atraer turistas. En este punto, el socialista ha dicho que “estamos sorprendidos, porque una de las primeras medidas que toma este equipo de gobeirno es la subida de los precios públicos del camping cuando anunciaron en reiteradas ocasiones qie iban a pelar por atraer turismo a esta ciudad y creo que la fórmula para ello no es subir los precios”. Además “también nos sorprende que esta subida de precios sea la primera medida tributaria que se toma antes del primer mes de gobierno, cuando han dicho reiteradamente que iban a bajar los impuestos”.

Finalmente, Romance ha dicho que espera que para 2024 el campig esté habilitado y cedido por el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Huesca, tal y como se estableció.