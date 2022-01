El PSOE Alto Aragón presentará en los ayuntamientos de la provincia una moción respaldo de la reforma laboral

Los socialistas explican que “la creación de empleo estable y de calidad supone un elemento fundamental en el desarrollo y avance de la economía de cualquier país. El empleo es clave en el bienestar de una sociedad y permite el crecimiento de la ciudadanía, por eso es fundamental lograr el mayor consenso posible. De no ser así, cabría preguntarse qué intereses defienden quienes no apoyan esta reforma laboral, que cuenta con el respaldo de empresarios y trabajadores”.

“Hay dos formas de gobernar: a través de imposiciones y retrocesos en derechos, o mediante el diálogo y el crecimiento. En el PSOE creemos que los acuerdos son posibles, algo que ha quedado demostrado con el aval de sindicatos y patronal a la reforma laboral, un acuerdo al que deberían sumarse el resto de fuerzas políticas del país”.

La Secretaria de Coordinación Territorial, Política Municipal y Comarcal del la Federación Altoaragonesa del PSOE, Lorena Canales, destacaba que “la nueva norma moderniza las relaciones laborales creando un nuevo marco, propio del siglo XXI, coloca los derechos de los trabajadores en el centro y devuelve a la negociación colectiva el relevante papel que tenía”.

Pero, añadía, “creemos que es necesario el máximo consenso. Entendemos que otras formaciones tengan objeciones, pero no hay un acuerdo si todas las partes no ceden en algo. Lo contrario sería una imposición al estilo de la contrarreforma laboral del PP que esta nueva norma pretende corregir. Nos preguntamos qué intereses defienden quienes no apoyan la reforma laboral, que cuenta ya con el respaldo de empresarios y trabajadores”.

En la moción que el PSOE presentará en los ayuntamientos del Alto Aragón, apuntaba Canales, “instamos a las instituciones no solo a apoyar esta reforma, sino a seguir trabajando para atajar la precariedad y el desempleo. La nueva norma avanza en ello, pues permitirá la reducción de la temporalidad, reforzar la creación de empleo de calidad y ofrecer seguridad jurídica a las empresas. Estamos hablando de la mejor herramienta para seguir consolidando la tendencia en la creación de empleo de los últimos meses”.

Y es que, recordaba, los últimos datos del paro “fueron muy positivos para el conjunto del país y también para la provincia: en 2021 fuimos la segunda española con mejores cifras de desempleo, además de ser la que arrojó los mejores datos en Aragón el pasado mes de diciembre”. La reforma laboral, finalizaba, “ayudará a continuar el camino de la recuperación, que gracias a las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a nuestro país a recuperar los niveles de afiliación a la Seguridad Social previos a la pandemia, creando empleo en todos los sectores, y de forma más significativa en los sectores económicos de alto valor añadido”.