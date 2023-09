El PSOE Alto Aragón pide al PP que deje de sobre actuar y le exige educación y respeto

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE Alto Aragón se reunía para abordar los tres primeros meses de gobiernos locales

Los socialistas altoaragoneses escenificaban el comienzo del curso político con la reunión de su Comisión Ejecutiva Provincial, en la que se abordaba la situación de la provincia tres meses después de la formación de los nuevos ayuntamientos y la Diputación Provincial de Huesca.

“Es necesario que se pongan ya a trabajar” exigía el Secretario General del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, “hasta ahora han perdido el tiempo con grandes anuncios y críticas a la oposición, pero no hay nada de gestión. Todo lo contrario, están más preocupados en desviar la atención hacia otros asuntos que en dialogar y poner en marcha los proyectos necesarios para la provincia”.

Una situación, ha añadido, “que no es nueva si tenemos en cuenta la estrategia que ha seguido el PP a nivel nacional durante los últimos años. No será la primera ni la segunda vez que alguien saca los colores al líder de los populares a nivel estatal por su actitud y sus mentiras”. Y ha continuado: “España debe seguir con un gobierno sólido, fuerte y reconocido a nivel internacional, como lo ha sido el liderado por Pedro Sánchez estos últimos cuatro años. Porque, como ha quedado demostrado, es la única senda posible para el progreso y el crecimiento, no solo económico, también social”.

De manera unánime, la Ejecutiva Provincial ha aprobado una propuesta de resolución de apoyo a las negociaciones que se están desarrollando, en el ámbito de la Constitución para que España cuente de nuevo con un gobierno de progreso liderado por el PSOE.

La Secretaria de Organización, Elisa Sancho, ha recordado que el PSOE gobierna en la mitad de consistorios de la provincia, “101 de los 202 municipios, demostrando el respaldo de una gran parte de los habitantes del Alto Aragón a las políticas de avance y progreso social que hemos impulsado para todos nuestros vecinos. Porque mientras los socialistas trabajamos para todos ellos, el Partido Popular ha tomado medidas que solo benefician a los suyos, y especialmente a los más grandes, que son las que tienen más recursos”.

En este sentido, Fernando Sabés considera que se desprestigia a la institución con anuncios de revisiones de tiempos pasados, basados en graves acusaciones y mentiras. “Una actitud que afeamos y que ha provocado una sobreactuación desde el enfado y faltando a la verdad”, y recuerda “los modales que se esperan de quienes dirigen una institución pública y que son la base sobre la que se asienta el diálogo y la política”.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE altoaragonés terminaban el encuentro recordando a las víctimas del terremoto de Marruecos y de las inundaciones en Libia y mostrado su solidaridad “con la comunidad marroqui y libanesa en el Alto Aragón, muchos han perdido familiares y amigos, no podemos sino estar a su lado en estos momentos” ha apuntado Sabés, quien ha destacado “la gran movilización social para ayudar a quienes lo han perdido todo. Una vez más, la respuesta de los altoaragoneses está siendo ejemplar”, ha concluido.