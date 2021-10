El psicopedagogo Federico Tonucci aboga por un cambio de cultura de la infancia, que haga más partícipes a los niños en el desarrollo de su ciudad y de la sociedad en general. Así lo ha trasladado el impulsor del proyecto de 'La Ciudad de las Niñas y los Niños', que cumple diez de implantación en Huesca y que se desarrolla a nivel internacional en 200 ciudades.

Por ese motivo, Tonucci va a permanecer tres días en la capital altoaragonesa, conociendo los avances del proyecto y rodando un documental que inmortalice dicho trabajo, en el que participan niños y niñas consejeras de todos los colegios de la capital altoaragonesa.

En su primer día de estancia en Huesca, el Ayuntamiento ha organizado un acto institucional, en el que ha abogado por un cambio de la cultura de la infancia. “Es muy importante que la universidad asuma la filosofía de este proyecto para empezar a construir una cultura diferente de la infancia, para ver a los niños como ciudadanos y no como futuro ciudadanos y por ello lo que hay que hacer es escucharlos”.

Tonucci pronunciará esta tarde una conferencia sobre ¿Puede un virus cambiar la escuela?, que está basado en su último libro. En su opinión, la escuela no ha aprovechado bien la pandemia. Así, ha señalado que “la escuela no aprovechó la ocasión y lo que hizo fue a aprovechar las plataformas para seguir dando claes y tareas y esto es muy pobre y no ha funcionado” y “es que clases y tareas son una mala escuela, porque cuando a un niño lo liberas del recreo, de las entradas, salidas o de la compañía de los otros niños la escuela se empobrece”.

Un proyecto que a nivel internacional se ha implantado en 200 ciudades y Huesca es un referente según el alcalde, Luis Felipe, que ha manifestado que “es uno de los proyectos de participación infantil en este momento más importante de España y Huesca es un referente, porque lleva más de diez años trabajando en él, que consiste en ir transformando la ciudad bajo la mirada de los niños”.

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han sumado su colaboración a este proyecto, cuya importancia ha resaltado el consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci. Ha apuntado que la participacipación educativa es tan importante que el Gobierno de Aragón trabaja en una ley en este ámbito. “Dar voz a los niños y niñas y formar parte de las decisiones que se tomen en los centros educativos y en la ciudad es muy importante y es tan importante que estamos trabajando con una nueva ley de participación educativa, que dará voz real a los niños y niñas desde Infantil”.

El rector de la Univeridad de Zaragoza, José Antonio Mayoral ha resaltado ta,bién la importancia de este proyecto y ha destacado la colaboración institucional.

Francesco Tonucci, desde hoy hasta el 20 de octubre, conocerá de primera mano Huesca y especialmente todos aquellos lugares, calles y plazas en los que el Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños se ha involucrado, desde la adhesión del consistorio al proyecto internacional, en 2011. De hecho, ha elegido precisamente esta ciudad aragonesa para rodar un documental con la cineasta Valérie Simonet para explicar en qué consiste esta idea que surgió en la ciudad de Fano (Italia) hace ya 20 años y que trata de dotar de autoridad y voz a los más pequeños para que contribuyan en las decisiones de la sociedad.

Esta tarde impartirá una conferencia titulada ‘¿Puede un virus cambiar la escuela?’ en el Palacio de Congresos con entrada libre hasta completar aforo.

El martes, 19 de octubre, utilizará gran parte del día en el rodaje de su documental sobre el proyecto de ‘La Ciudad de las Niñas y los Niños’ y visitará distintos puntos de Huesca durante el miércoles, 20 de octubre.