Próxima puesta en servicio de puntos de información en materia de alquiler de vivienda

El Gobierno de Aragón está trabajando en la puesta en servicio de puntos de información y orientación en materia de alquiler de vivienda, dirigido a inquilinos y propietarios.

El alquiler de una vivienda puede generar diversos conflictos entre el propietario y el inquilino que, a veces, no son fáciles de solucionar y suponen un grave problema tanto para unos como para otros. Cuando en estos casos el propietario no corresponde al perfil de gran propietario o entidad bancaria, el problema de agrava porque no dispone de medios para afrontar la situación y, hoy por hoy, puede acceder a las subdirecciones provinciales de vivienda o a un abogado, bien particular, o bien de oficio a través del Colegio Oficial de Abogados.

Ante la falta de un soporte informativo y orientativo, el Gobierno de Aragón está trabajando en la puesta en marcha de este servicio. De ello ha dado cuenta la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa, que ha señalado que “estamos intentando diseñar la posibilidad de que pueda haber unos puntos de información y de orientación”, porque “los grandes propietarios o las entidades bancarias siempre tienen medios de los que disponer, pero el pequeño no” y por eso “estamos poniendo a disposición el personal de las subdirecciones provinciales de vivienda, pero cuando se escapa de las competencias debe intervenir un profesional”.

Por otra parte, el Gobierno de Aragón está trabajando en el diseño de una campaña de captación de viviendas para nutrir a la bolsa de vivienda de alquiler social. La diferencia entre el precio de alquiler de mercado y el precio de alquiler de una vivienda de la bolsa es evidente y esa diferencia se trata de compensar con el ofrecimiento de ciertas garantías para el propietario.

Villagrasa ha explicado que “lo compensamos con una serie de garantías y garantizamos que tras ceder vivienda se recupere en las condiciones en las que estaba, si ha habido desperfectos los asumiremos y si hay un impago el propietario no se verá en nada “.