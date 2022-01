La provincia de Huesca registró el año pasado 60 presuntas negligencias médico – sanitarias, según recoge la memoria anual del Defensor del Paciente. Esta cifra supone un 40 por ciento más de las tramitadas en 2020 y un 23 por ciento más que en 2019, antes de la pandemia.

En el conjunto de Aragón las presuntas negligencias llegaron a las 358, un 25 por ciento más que en 2020, y las listas de espera volvieron a ser la principal causa a la hora de presentar una queja ante la citada asociación. A ello, le sigue la atención en urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología.

Aragón es la novena comunidad con mayor número de pacientes en lista de espera, 23.465 y la segunda en demora media con 166 días.

La presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha denunciado que además esas cifras no son reales porque cuando un paciente ha pasado el preoperatorio sale de la lista de espera, pero no ha sido aún operado. “Un paciente puede estar en lista de espera entre 6 meses y un año e incluso hay que volver a hacer el preoperatorio y esto no cuenta, pero los pacientes que están en lista de espera lo conocen y lo saben muy bien”. Ha asegurado que “esto está haciendo un daño muy grande”.

Para el Defensor del Paciente, el covid “ya no puede servir de excusa” y “la única solución para por la inversión, por destinar recursos económicos suficientes que garanticen la sanidad pública y no favorezcan, como está sucediendo ahora, la sanidad privada”. Flores ha señalado que “una cosa es que estén transferidas las competencias y me parece muy bien y no tengo nada en contra, pero sí estoy en contra de que en cada comunidad tengamos unos derechos diferentes y que en cada comunidad se gaste el dinero donde le parece bien al mandatario de turno”.

Otro dato llamativo en la comunidad, ha dicho, es que más del 35 por ciento de los médicos, cerca de un millar, cuentan con contratos eventuales o llevan encadenando contratos temporales más de diez años.