La provincia de Huesca compite por los "Oscar del turismo" en los World Travel Awards 2023

La provincia de Huesca se encuentra en la votación final pública de los prestigiosos premios World Travel Awards 2023, considerados los "Oscar del Turismo". Huesca la Magia, impulsada sociedad anónima de la Diputación Provincial de Huesca y TuHuesca - Turismo de la provincia de Huesca, ha sido nominada en tres categorías destacadas: "Destino líder en turismo de aventura en Europa 2023 - Huesca la Magia - Provincia de Huesca ", "Nuevo Hotel Líder en Europa 2023 - Hotel Royal Hideaway Hotel Canfranc Estación" y "Destino turístico emergente líder en Europa 2023 - Huesca la Magia - Provincia de Huesca".

Tras superar la primera fase de candidaturas y criba de numerosas propuestas, la provincia de Huesca se encuentra ahora en la segunda fase de votación popular. La votación se lleva a cabo a través de la web oficial de los World Travel Awards en https://www.worldtravelawards.com/. Si Huesca resulta ganadora en la etapa de la votación de la región europea, podrá competir a nivel mundial.

Votar en los World Travel Awards no es tan sencillo, pero confiamos en la tarea de que nuestros seguidores y todos aquellos que sienten pasión por la provincia de Huesca y "Huesca la Magia" nos brindarán su apoyo.

Para votar, simplemente deben acceder al sitio web mencionado https://www.worldtravelawards.com , hacer clic en la palabra "votar" ubicada debajo de la foto en el menú principal. Luego, se accederá a un espacio donde es necesario registrarse para poder participar en la votación. Tendrá más de 500 categorías y puede votar a las que considere, siendo tres las que atañen a la provincia de Huesca. "Destino líder en turismo de aventura en Europa 2023 - Huesca la Magia - Provincia de Huesca ", "Nuevo Hotel Líder en Europa 2023 - Hotel Royal Hideaway Hotel Canfranc Estación" y "Destino turístico emergente líder en Europa 2023 - Huesca la Magia - Provincia de Huesca".

"Huesca la Magia" es una marca de destino turístico cada vez más presente en casi todos los ámbitos vinculados al turismo, propiedad de la Diputación Provincial de Huesca, reimpulsada durante estos últimos más de 15 años por TuHuesca - Turismo de la provincia de Huesca. Ser candidatos en los World Travel Awards representa un gran orgullo y satisfacción por el deber cumplido. Estos premios demuestran la diversidad de destinos, municipios, provincias y países que compiten por el mismo mercado, y reflejan la importancia de la actividad turística a nivel mundial.

La votación para la región europea de los premios se cerrará a medianoche del 20 de agosto, pero es recomendable no esperar hasta esa fecha para votar. Por lo tanto, animamos a todos a unirse y contribuir a que la provincia de Huesca obtenga estos prestigiosos galardones. O, si os parece volvemos a utilizar la psicología inversa que ha generado tanta visibilidad, y podemos decir: "No votéis en los World Travel Awards, no votéis... no".

Los World Travel Awards se establecieron en 1993 con el objetivo de reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todas las áreas clave de la industria de viajes, turismo y hotelería.

Hoy en día, la marca World Travel Awards es reconocida internacionalmente como el máximo sello de excelencia en la industria.

Cada año, los World Travel Awards realizan su Grand Tour, una serie de ceremonias de galas regionales que coinciden con la excelencia en cada continente, culminando en una gran final al final del año donde se enfrentan los ganadores de cada región.

Las ceremonias de gala de los World Travel Awards son hitos considerados en el calendario de viajes, con la asistencia de destacados líderes de la industria, influenciadores y medios de comunicación. El programa, sus ganadores y patrocinadores están representados a nivel mundial en las redes sociales, con contenido nuevo diario en múltiples plataformas.

Graham Cooke, fundador de los World Travel Awards, comentó: "Es un honor presentar a Batumi como anfitrión de nuestra Ceremonia de Gala de Europa 2023. Este destino fascinante es una de las estrellas emergentes del turismo y uno de los lugares más comentados en el mundo, un lugar que todos deben visitar. Estoy encantado de que forme parte de nuestro Grand Tour especial del 30 aniversario". Agregó: "Durante los últimos 30 años, los World Travel Awards han mantenido su posición como líderes en la industria, demostrando constantemente su valor como punto de referencia mundial para reconocer y premiar la excelencia en viajes y turismo. Espero unirme a los principales líderes de la industria de viajes de toda Europa en un evento histórico fabuloso que quedará en la memoria de todos".

Para obtener más información sobre los World Travel Awards, visite worldtravelawards.com.